“Los hijos somos botines de guerra”: María José Pizarro sobre polémica por Petro y su hijo Nicolás

“Es mi caso, mi padre no pudo estar conmigo cotidianamente. Sin embargo, valores, comprensión de sus luchas, una presencia constante, a pesar de no haber podido estar es lo que a mí me queda en el corazón. Yo puedo entender las palabras de Gustavo Petro desde un lugar completamente diferente, que tal vez solo quienes hemos pasado por esta historia podemos comprender”, dijo Pizarro.

Pizarro aseguró, además, que las circunstancias por las que sus padres no estuvieron con ella están ligadas al hostigamiento y la persecución que se tenía contra ellos. “Puede que él no haya podido estar, y no estuvo no porque no quisiera; no estuvo porque las circunstancias les obligan a alejarse de nosotros, porque la persecución es tan brutal que nosotros, los hijos, somos botines de guerra”.