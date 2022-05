En medio del escándalo de corrupción con fines políticos y de compra de votos en el Caribe, se conoció un audio de 20 minutos en el que Aida Merlano, excongresista condenada por concierto para delinquir, fraude al sufragante y porte ilegal de armas se retracta de sus señalamientos en contra de Julio Gerlein.

En el audio, que Merlano habría mandado al conductor de confianza de Gerlein desde Venezuela, la excongresista pide perdón al empresario.

“Entiendo perfectamente tu posición y la acepto. No me lo merezco y cualquier excusa o cualquier explicación que dé no va a justificar ese acto que cometí fue el más bajo lo acepto, me avergüenzo de mí misma”, reconoce en el audio.

En este, también explica que sus acusaciones sobre Gerlein fueron hechas en un momento de rabia e ira.

“Fue en un momento de rabia, de ira, al escuchar como el magistrado dijo que todos, absolutamente todos se pusieron de acuerdo para decir que yo era una mitómana, mentirosa, que tenía problemas mentales, que era una enferma mental y que todo lo que había dicho en la entrevista era producto de la imaginación”, expone Merlano.