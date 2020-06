Los tres hombres llegaron hasta la casa de Juan Carlos* y le pidieron que participara en la masacre de las cuatro personas en la vereda San Bernardo de los Farallones, en Ciudad Bolívar, ocurrida el lunes pasado; pero este hombre que, solo sabe recoger café, les dijo que no haría tal cosa “porque donde me cojan no me van a creer que ustedes me obligaron”.

No pasaron más de dos horas cuando hasta su vivienda regresaron los dos hombres en moto y se identificaron como integrantes del Clan del Golfo....