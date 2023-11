Esto quiere decir que la defensa del vallecaucano pide una reducción de dos niveles, la cual, según se explica, significa que ciertas personas actualmente encarceladas podrían ser elegibles para sentencias reducidas que entrarán en vigencia a partir del 1 de febrero de 2024.

La Comisión de Sentencias de los Estados Unidos (USSC), votó el pasado 25 de agosto 4 a 3 a favor de retrasar la aplicación retroactiva de la Enmienda 821 relacionada con antecedentes penales, a la que Rodríguez Orejuela se quiere acoger.

La defensa señala que el excapo “tiene un riesgo mínimo de incidencia” y pide su libertad bajo el estatuto de “liberación compasiva”, debido a que considera que tiene derecho a una reducción de su condena porque “no utilizó violencia ni amenazas creíbles con la ofensa, el delito no tuvo como resultado la muerte o lesiones corporales graves, el delito no es de índole sexual, no hubo dificultades financieras, y no se involucraron armas”.