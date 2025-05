“No matamos a Jovenel Moise”: reaparecieron militares colombianos acusados del magnicidio en Haití

Los militares colombianos que permanecen detenidos en Haití y que son señalados de asesinar al presidente de ese país, Jovenel Moise, reaparecieron este 26 de mayo en una audiencia ante un tribunal. Contaron detalles del día que el mandatario fue atacado.

“Éramos unos 20 colombianos en la casa del expresidente Jovenel Moise, la noche que fue asesinado, pero no lo matamos, acompañamos a 3 policías haitianos como parte de una misión de la que las autoridades tenían conocimiento”, señaló Carlos Giovanni Guerrero Torres, uno de los militares retirados.

El grupo de colombianos permanece detenido desde julio de 2021. Las autoridades haitianas aseguran que los militares retirados participaron del magnicidio cuando entraron a la vivienda del presidente y, en complicidad de los cuerpos de seguridad, asesinaron al jefe de Estado.

El magnicidio del mandatario, que desencadenó una ola de violencia e inestabilidad política en Haití, ocurrió dos meses antes de que se abrieran las urnas para las elecciones presidenciales y legislativas. El relato forense del juez Henry Destin, indicó que el presidente de 53 años recibió 12 impactos de bala disparados de armas de gran calibre y de 9 milímetros.

La versión oficial determinó que entre los encargados de planear y ejecutar el crimen estuvieron 21 militares retirados de nacionalidad colombiana, tres de ellos fueron abatidos en el lugar por el servicio de seguridad de Moise. En la acción también participaron dos mercenarios de nacionalidad haitiana-estadounidense.

“Señor magistrado, quiero que se restablezcan mis derechos procesales. Llevo cuatro años donde todo el mundo me señala como culpable de algo que no hice. (...) Dicen que cometí un delito que no cometí”, añadió Carlos.