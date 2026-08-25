Proyecto de la MinEducación Viviane Morales permitiría contratos con iglesias y privados para la operación de colegios públicos

El Ministerio de Educación busca reformar la educación con un proyecto que cambiaría la forma de contratar la prestación de servicios de los colegios públicos con terceros, abriendo la puerta a privados y a las iglesias.

La iniciativa se encuentra en consulta pública y su objetivo principal es solucionar un vacío del Decreto 1075 de 2015, el cual no diferencia con claridad entre los terceros que sustituyen a la entidad territorial (Estado) y aquellos que actúan meramente como colaboradores en la administración escolar.

En el documento que plantea el proyecto se expresa que el Gobierno Nacional busca delimitar con exactitud las obligaciones de los contratistas en aspectos cruciales como la calidad, eficiencia, jornada única y las metas de cobertura educativa nacional.

El proyecto plantea que quien contrate con los colegios oficiales cumpla con requisitos de accesibilidad, es decir, que garantice el cupo escolar a todos los niños y jóvenes, incluso ante insuficiencias de la red pública; eficiencia al optimizar al máximo los recursos humanos, físicos y financieros; y calidad asegurando ambientes escolares y procesos pedagógicos adecuados para la formación integral.

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En la lista de criterios para quienes contraten con las entidades territoriales certificadas (ETC) también se contempla el reconocimiento de diferencias étnicas, geográficas, culturales y sociales para ofrecer pertinencia y la ejecución de los contratos de manera simultánea con el inicio del calendario escolar oficial.