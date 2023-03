“Ya se fueron los que pagaron las EPS, la marcha”: el polémico comentario fuera de micrófono de la ministra de Salud

A las afueras del evento, que se realizó en el coliseo Sugar Baby Rojas de la capital del Atlántico, un grupo de personas manifestaba en contra de la propuesta que cursa en el Congreso. La ministra no respondió a las arengas de quienes estaban en los alrededores del escenario pero antes de iniciar su intervención se le “zafó” una frase que hacía referencia a la manifestación.

Pero las pullas contra los manifestantes no pararon ahí. El superintendente de Salud Ulahy Beltrán también se refirió a la protesta durante su intervención en el evento.

“Ya se fueron los que pagaron las EPS, la marcha. Pagaron una horita apenas” , se le escuchó decir a la incauta ministra, que no se percató que uno de los micrófonos ubicados en el escenario estaba encendido y amplificó lo que dijo.

“Cuando nos sentamos en la mesa, al fondo en las sillas había unos ciudadanos defendiendo una posición: la permanencia de algunos actores en el sistema, que han tenido un cuestionamiento histórico frente al derecho a la vida”, sostuvo Beltrán.

“Ya no están, no duraron 15 minutos. Eso indica que los argumentos no fundamentados, sino basados en la emocionalidad, en lo subjetivo, nunca van a vencer la verdad y la realidad de los argumentos de la reforma”, agregó el superintendente.

El representante a la Cámara Agmeth Escaf, por su parte, retomó lo dicho por el superintendente y la ministra Corcho y aseguró que quienes protestaban lo hacían patrocinados por las Entidades Prestadoras de Salud.