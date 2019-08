“No voy a permitir que me politicen las obras”: Mintransporte

Destrabar las vías de Cuarta Generación era una de las tareas que tenía en su primer año la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Aunque logró hacerlo al indicar que al día de hoy el 75 % de las concesiones están en ejecución, el camino que sigue no será fácil: tiene que desenredar los proyectos de la Ruta del Sol y además, concretar las obras que se tienen que hacer en la vía Bogotá-Villavicencio. También tendrá sobre la mesa, poner a andar las vías terciarias.

“Cuando ingresamos teníamos seis proyectos funcionando bien y tres a media marcha. Hoy estamos hablando de 22 proyectos en funcionamiento de un total de 29”, dijo Orozco. En conversación con EL COLOMBIANO relató qué otros temas tiene en su agenda.

Usted ha tenido un chicharrón desde que llegó al Gobierno y es la vía Bogotá –Villavicencio que lleva 25 años en construcción. ¿Qué piensa del informe de la Contraloría que advierte que ninguna de las dos concesiones que hoy se ejecutan sobre la vía pueden atender los puntos críticos?

“No soy juez, mi trabajo es buscar una solución. No obstante, comparto una cosa con la Contraloría y es la siguiente: si desde 2013 se notificaron esos riesgos y esos puntos críticos y se sabía que existían por los galpones de pollos, pues uno no entiende el por qué en 2015 se firmó un contrato de concesión, expresamente, sacando los puntos críticos. Tendría que haber sido un contrato más grande y se podría actuar a prevención. Ahora, yo no le puedo responder por qué pasó eso, eso hay que preguntárselo a la anterior administración”.

¿Y qué hará con la vía, está cerrada desde hace más de un mes?

“La solución debe ser técnica y avalada por terceros porque la gente no puede sentir que estamos en manos solo de lo que diga el concesionario. No puedo permitir que me politicen las obras porque el peor escenario es que me quede sin ellas, con las demandas y que tenga que pagarlas”.

En Antioquia hay dos carreteras de Cuarta Generación que tienen una lupa enorme. Se trata de Pacífico 1 y conexión Magdalena, ¿cómo hacer para destrabarlas?

“Más que entrar en detalle, el tema de fondo fue que en Pacífico 1 se presentó un accidente natural y en este momento todos los actores están sentados trabajando para sacar adelante la obra. Es un tema complejo. El de la otra conexión, Magdalena, es de una complejidad contractual que la está revisando la ANI para mirar cómo se logra el cierre financiero y cómo se solventa. Eso lo hemos hecho con todos los contratos, nosotros tenemos un cuarto de reactivación económica que se reúne todos los lunes. Mire, no soy ingeniera, ni voy aprender que en un año logre serlo; eso es un irrespeto por la profesión. Lo que sí quiero es que los debates del sector vuelvan al nivel que deben tener y es sobre la ingeniería, esto no puede seguir siendo de tribunales de arbitramento en contratos que llevan dos años de firmados”.

¿Qué buscará sacar adelante a partir de este 7 de agosto?

“Consolidar los cierres financieros de las 4G, porque aunque los proyectos están andando, necesitamos los cierres financieros para garantizar los recursos. Creo que es fundamental la licitación del nuevo Runt y esperamos que empiece a finales de este año. También hay que dar el debate con los taxistas y las plataformas digitales, sobre cómo se va a reglamentar el sector. Ahí lo claro es: o todos en la cama o todos en el suelo. El problema no es la plataforma sino prestar un servicio público de transporte en un vehículo privado sin estar inscrito en una empresa de transporte. Eso no significa que no reconozcamos que el mundo evoluciona, pero no puede ser a costa de un sector. Hay que abrir una mesa de trabajo para este tema”.

¿La Agencia de Seguridad Vial le ha dado resultados?

“El país en lugar de mejorar en seguridad vial desde que se creó la Agencia, empeoró, y esto puede ser producto del ajuste institucional. De alguna forma tenemos que ser más efectivos ya que, sin duda alguna, los de la Agencia no son resultados con los que yo esté contenta. No son suficientes, en parte, porque hay que trabajar en un tema interdisciplinario. No es solo de control –porque no voy a tener un policía por cada actor vial–, hay que trabajar en comunicación y prevención y debo articularme con todos los actores de la cadena. No me puedo sentar desde Bogotá a diseñar la política de seguridad vial sin ver la problemática de cada región y cada una hay que enfocarla distinta. Le soy franca, si voy a pelear en algunas regiones del país para que se pongan el casco, perdí el año, y esto paso no solo en Colombia, pasa en el mundo. Hay que reconocer la realidad de cada región”.

¿Va adjudicar vías terciarias?

“Claro que sí. Tenemos toda la metodología, todo lo tenemos listo. Ahora es un tema de descongelamiento de recursos. A mí no me preocupa haber lanzado el programa sin los recursos, era muy importante mostrar la nueva forma en que queremos construir vías terciarias ya que será sin intermediarios, por la página web, donde la idea es hacer obras por impuestos. No se van a firmar los convenios sin ir a ver la vía, garantizar que exista y mirar el tipo de intervención”