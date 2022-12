Este domingo, al menos 17 funcionarios del equipo de prensa del Ministerio de Salud fueron despedidos sin previo aviso. Algunos habían sido notificados de que su contrato sería renovado y trabajarían hasta el mes de abril.

Sin embargo, esto no fue así. El domingo 4 de diciembre, a través de llamada telefónica, fueron notificados por su jefe directo que no continuarían ejerciendo sus funciones.

Del equipo de comunicaciones que se encontraba a cargo de Fernando Ruiz, con 23 personas, solo quedaron cinco. Tres son de planta, con carrera administrativa. “La web máster, la diseñadora y el comunicador de regiones, más el coordinador de comunicaciones, que es un cargo de libre remoción”. Las otras dos habrían alcanzado a firmar contrato. Una como secretaria, y la otra en realización audiovisual.

También alcanzó a ingresar una más en realización audiovisual, que entró para la nueva administración, es decir, que salieron 17 profesionales del área de comunicaciones.

Revista Semana informó que salieron de sus funciones cinco periodistas, dos realizadores audiovisuales, dos diseñadoras, una abogada, un profesional de licitaciones, un comunicador interno, un coordinador de eventos, dos comunicadores de redes sociales, un fotógrafo y un profesional de página web y apoyo en transmisiones.

Algunos de ellos aseguran que “esto nunca se había visto... Ahora no les importa y que la orden es que nadie de la administración anterior continúe. Creen que somos uribistas, duquistas, pero no”.

No solo han despedido empleados y contratistas del departamento de comunicaciones con la llegada de Carolina Corcho, sino de otros departamentos, como el de emergencias y desastres, del área jurídica, secretarias, conductores y asesores.

“Nunca se había visto esto... Nunca que cerraran el despacho y que uno no pudiera entrar a donde el ministro. Cambiaron la chapa. Solo dos señoras tienen llaves. Hablan pasito. Una vaina absurda. Jamás se había visto eso”, relató otra de las personas.

¿Cuáles fueron las causas de los despidos?

Con el cambio de presidencia, se entiende que hayan ajustes en el personal, y su contratación. Sin embargo, algunas de las personas que han trabajado allí por más de cinco años explican que se solía respetar la continuidad. Sin embargo, para otros entrevistados, no les sorprende lo ocurrido.

“Eso iba a ocurrir, pero no de esta forma. Hay mucha gente que está mal. La conmoción se presenta hoy porque los contratos los habíamos firmado con el gobierno pasado y el 30 de noviembre se acababan... Los que seguíamos, presentamos los papeles y esperábamos ir hasta abril. Y la sorpresa es que un día festivo lo llamen a uno. No es obligación darnos trabajo, pero si respetar”, explicaron a Revista Semana.

Otra de las razones se debe a desconfianza que existe hacia el equipo antiguo, que trabajó durante el gobierno de Iván Duque.

“Que somos enemigos, que no los vamos a dejar trabajar, que vamos a hacer oposición... No querían saber nada de Duque y en lo que yo aprecié había mucha desconfianza. Relacionado también con los hackeos, no solamente al Ministerio en la administración pasada, sino también a la cuenta de Twitter de la ministra. Creen que todo lo que saben lo están utilizando en contra porque tienen mucha gente antigua”, relataron.