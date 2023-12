Antes de que se termine el año, el nuevo cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) debe quedar listo por decreto. Pero falta poco más de una semana para que sea 31 de diciembre y el Ministerio de Salud no se ha pronunciado sobre la plata que se les tiene que pasar a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) cada año por medio de la Adres.

En resumidas cuentas, la pelea es porque el gremio de EPS insiste en que la tasa actual no alcanza para cubrir la demanda de servicios de salud que los está llevando a la quiebra, pero para el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la plata que se les gira mensualmente sí alcanza, o que cómo sea les tiene que alcanzar.

El lío es que ese dinero, que se utiliza para atender a los afiliados y cubrir todo lo que vaya dentro del Plan Básico de Salud (PBS), siempre es tema de debate entre los gremios y el Gobierno , tanto así que hasta ahora no han podido llegar a un consenso.

En medio de esa discusión que no se ha podido zanjar, el sector salud le ha hecho repetidos llamados de urgencia al Ministerio para que escuche las necesidades y aumente el monto que tendrán que desembolsar para la atención en salud de cada afiliado en 2024.

Sin embargo, el silencio pareciera reinar en esa cartera. La más reciente petición fue por parte de Gestarsalud, el gremio de EPS del régimen subsidiado que alertó sobre el riesgo de no calcular de manera correcta la UPC para el próximo año. Pero desde Minsalud no les han contestado ni el recibido. “Realmente aún no ha pasado nada. Estamos muy preocupados. Hay mucho hermetismo”, explicó Carmen Eugenia Dávila, directora de ese gremio a EL COLOMBIANO.

Incluso, este diario también intentó contactar a la cartera para conocer en qué va el proceso pero tampoco hubo respuesta.

Esa intranquilidad crece en el sector salud porque la UPC es un elemento fundamental del Sistema General de Seguridad Social en Salud que afecta no solo a los aseguradores y prestadores, sino también a la garantía del derecho de las personas a recibir atención médica.

Tal como lo alertó Gestarsalud en un reciente comunicado, lo grave es que si la resolución con el aumento antes del 31 de diciembre no se divulga a tiempo, entonces se podrían provocar ajustes automáticos con la inflación y no se tendrían en cuenta otros factores importantes como el aumento de frecuencias de uso por parte de los ciudadanos.