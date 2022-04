Aníbal Eduardo Cuéllar, presidente actual de la Junta de Acción Comunal, comenzó su intervención con este relato: “Soy el reemplazo de Divier Hernández Rojas, él fue asesinado injustamente. Soy víctima de la masacre del 28 de marzo, a mí me acusaron de ser alias Bruno. Me atropellaron. Lo más duro fue ver que delante de mis dos hijas me apuntaron con un fusil, eran dos hombres que vestían de negro”. En el operativo fallecieron el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche; un menor de 16 años; Divier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal, y su esposa, Ana María Sarrias. Los pobladores insisten que eran campesinos civiles.