Pasaportes: Cancillería reconoce que es “inviable” iniciar operaciones con Portugal el 1 de septiembre, ¿qué contempla el Gobierno?

El documento indica también que “a la fecha no existe un acuerdo aprobado ” en el que se precisen los términos, derechos, obligaciones y contraprestaciones. Inclusive, que tampoco “se tiene una fecha estimada para ello”.

“La Cancillería ha confirmado por escrito que no hay acuerdo firmado con Portugal, que la planta de producción nacional no está lista y que no hay presupuesto que garantice recursos para garantizar la continuidad a 2030 de la expedición de pasaportes. Están improvisando, y eso puede dejar a Colombia sin pasaportes en septiembre”, reclamó la senadora Lozano.