El mismo Gustavo Petro habló acerca del supuesto aumento del Soat: “El Gobierno nacional no ha tomado decisión alguna sobre tarifas del Soat y esta no se tomará sin el Presidente”, declaró en su Twitter.

Uno de los líderes motociclistas se pronunció diciendo que esperaba haber representado bien las peticiones del gremio, luego prosiguió con el anuncio de la llegada del ministro y aseguró que este había sido el primer ministro en diez años en firmar un acta de compromiso con el gremio.

“Nosotros le hablamos a través de un documento, si no nos responde el documento, tutela, no nos responde el documento, queja al Presidente, no nos responde el Presidente ustedes y todos nosotros nos vamos directo al Consejo de Estado”, sentenció César Augusto Pinzón, presidente de la veeduría de movilidad de Bogotá.