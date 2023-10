El llamado “Referendo por la vida” proponía modificar el artículo 11 de la Constitución, con el fin de que se hiciera explícito que el derecho a la vida comienza desde la concepción . Para salir airoso, debía recoger unas dos millones de firmas, pero, como mencionó Causa Justa, no lo lograron.

Se trata de la propuesta de la exconcejala Sara Castellanos , quien hace parte de la Misión Carismática Internacional (iglesia evangélica), y la actual candidata al Concejo de Bogotá, Clara Lucía Sandoval . Según el colectivo, la iniciativa no cuenta con respaldo ciudadano suficiente para que siga en marcha.

Por no alcanzar un número suficiente de firmas, el movimiento feminista Causa Justa –que logró la despenalización del aborto por parte de la Corte Constitucional en febrero del año pasado– pidió archivar un referendo antiaborto impulsado por dos mujeres militantes del Partido Liberal .

El movimiento, que recoge a varias organizaciones de mujeres y de derechos humanos, aseguró que la iniciativa debe archivarse. No solo por no haber alcanzado el número de apoyos requeridos para cualquier referendo, sino porque el comité promotor no presentó ningún escrito de contradicción contra los resultados del informe de la Registraduría, a pesar de que tenía hasta el pasado 13 de septiembre para hacerlo.