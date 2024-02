Una joven denunció ser víctima de abuso sexual al interior de una estación de TransMilenio en Bogotá. La víctima alcanzó a alertar a las autoridades y el señalado agresor fue capturado por la Policía.

Los hechos se registraron en la mañana de este 31 de enero en una estación del centro de la capital. La joven alcanzó a relatar en un video que el hombre realizó tocamientos indebidos mientras se masturbaba y que un menor de cinco años presenció el hecho.

“Este man me estaba acosando en el TransMilenio y un niño de cinco años tuvo que presenciarlo todo”, relató la víctima mientras la Policía se llevaba esposado al presunto abusador.

Los demás pasajeros del bus, enfurecidos, insultaron e intentaron golpear al posible agresor. “No permita que me peguen, no permita que me peguen”, decía el capturado a los uniformados de la Policía.