Ellas trabajan por la protección de la biodiversidad del país

Julia Miranda Directora de Parques Nacionales Naturales Cumplí 15 años al frente de Parques Nacionales Naturales. He tenido grandes retos en este cargo, uno de los principales es combatir la deforestación de las áreas protegidas con un resultado positivo al final de 2019. También un reto importante es lograr que el Tayrona quede con un esquema de ecoturismo bien manejado. Nos llevó un año la estructuración, la consulta previa y el mejoramiento de los pliegos de la licitación. Espero adjudicar ese contrato a principios de este año. Quiero para 2020 lograr la compra de varios predios en los Parques Nacionales lo cual mejorará la gobernabilidad nuestra en las áreas protegidas, algunos de ellos en el Tayrona, otros en el Sumapáz. Buscaré recuperar áreas para garantizar su restauración. Espero en 2020 oficializar la declaratoria del Parque Nacional Natural número 60 –justo cuando cumplimos también 60 años– el cual estará ubicado en la Orinoquia colombiana. Entretanto, en Chiribiquete tenemos el reto de consolidar la tarea de frenar totalmente la deforestación, la ocupación y las actividades ilegales que se están haciendo allí.

Carmen Candelo Asesora de gobernanza de WWF Soy el punto focal para la práctica de gobernanza de WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) en todo el mundo. En mi trabajo me he encontrado con las grandes inequidades del país, con su vulnerabilidad. Siempre es un reto lograr equilibrar la información para que haya una toma de decisiones más colectiva. Generalmente me encuentro con personas dispuestas a trabajar por el cuidado del ambiente. Mi sueño es que las comunidades estén más fortalecidas, tengan más voz para que puedan incidir en la toma de decisiones. Ahora estamos construyendo la política pública del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. He trabajado con las comunidades de la Estrella Fluvial del Inírida y también en un área que se llama el distrito de conservación de suelos y aguas de Caquetá, en un sector que incluye nueve municipios. Allá trabajamos con las comunidades en construir una ruta de gobernanza en el marco de la conservación de ese distrito. He estado vinculada en el Oriente antioqueño a la estrategia “diálogos por la custodia del agua”. También inicié un proceso con la gente en la cuenca del Cravo Sur en Casanare.

Eugenia Ponce Abogada consultora Mi gran tema, mi causa de vida, es construir toda la argumentación jurídica para que los Parques Nacionales Naturales y sus funcionarios sean considerados víctimas del conflicto y consolidar sus actuaciones ante el sistema de verdad, justicia y reparación y no repetición del Acuerdo de Paz, tanto en la JEP como en la Comisión de la Verdad. Lo que buscamos es que el territorio del parque nacional sea considerado víctima ante la JEP, pero también el funcionario como defensor de Derechos Humanos. Mi argumento es que los que defienden y trabajan en los parques han sido víctimas de hostigamientos y amenazas de todo tipo, de hechos victimizantes. Busco reinvindicar eso que parece tan pequeño ante las dimensiones de la guerra de este país. Quisiera continuar con todos estos procesos ante la JEP porque lo que se hizo en 2019 fue escribir el texto, publicarlo, y dejar enunciadas las acciones que hay que emprender. Voy a continuar en la lucha de la defensa de los líderes ambientales y del acuerdo de Escazú, hay que impulsar su ratificación para proteger a los líderes ambientales. Necesitamos que llegue al Congreso.

Luz Marina Mantilla Directora general del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” Me dedico a evitar la deforestación desde diferentes aspectos. Uno de ellos es implementando el modelo agroambiental con las comunidades locales para resolver la tala, especialmente, en Caquetá y Guaviare. Otro desafío es el de ampliar las fuentes de recursos para la investigación científica ya que se requiere tener una estructura consolidada. Para mí ha sido importante ofrecer soluciones a los problemas en la Amazonia desde la naturaleza misma. Me gusta mucho imprimirle un sello a la investigación donde los resultados sean para utilidad de la gente y también busco fortalecer cada día más mi compromiso para que la ciencia, los científicos y sus aportes sean reconocidos en todo el país. Este año mi sueño es lograr que el uso sostenible de la biodiversidad sea comprendido de mejor manera por los ciudadanos. Quiero además que el país tenga una mejor visibilidad del Amazonas, pero con un sentido equilibrado. Creo que el conservacionismo por el conservacionismo no es bueno. En la Amazonia tenemos gente que vive y que necesita usar los recursos naturales de manera sostenible. La tarea es enseñarles a hacerlo.

Sandra Bessudo Directora de la Fundación Malpelo Uno de los grandes desafíos a los que me he enfrentado es lograr la aplicación de la ley de lucha contra la pesca ilegal. En este momento, con el aporte de instituciones como la Armada y Parques Nacionales se han realizado las acciones para luchar contra esos flagelos. Obviamente, sabemos que todavía se requiere un mayor trabajo para lograr mejores resultados. Entretanto, se han comenzado a ver los informes de las expediciones científicas que he realizado mostrando el comparativo, año tras año, de lo que está sucediendo en el área protegida de Malpelo. Sueño con que cada vez seamos un país mucho más responsable como sociedad, como gobierno y como sector privado, para que hagamos acciones en pro de la conservación, del cambio climático, de ser más responsables con el planeta. Hay que seguir con nuestras expediciones científicas binacionales y trinacionales. Seguir con los procesos como el del golfo de Tribugá que, desafortunadamente, continúa latente la construcción del puerto y de la carretera. Ahí seguiré luchando para que esa zona tenga una protección especial.

Yolanda González Directora del Ideam Soy la primera mujer que está al frente del Instituto. En este cargo he tenido que afrontar el fenómeno de El Niño de 2019 y todas sus implicaciones. El país estaba preparado. El Gobierno Nacional emitió un Conpes de variabilidad climática y sus acciones permitieron que estuviéramos muy bien preparados. Esto permitió una dinámica interinstitucional y con la población que funcionó. Continuaré con la tarea de monitorear la deforestación y continuaré nuestro trabajo de estar en el terreno participando con las comunidades en la prevención de la tala y del monitoreo permanente de los datos para el país. También soy la responsable de estar al frente del informe de Calidad del Aire y del Estudio Nacional del Agua. Quiero para este 2020 avanzar en el inventario forestal nacional, seguir trabajando por el tema de los suelos ya que debemos avanzar en la implementación de los protocolos en la región. Además, buscaré fortalecer la calidad del dato del Sistema de Información Ambiental de Colombia y continuar con la interacción con los alcaldes y gobernadores en la gestión del riesgo.

Sandra Vilardy Bióloga experta en la Ciénaga Grande de Santa Marta La ciénaga sigue preocupándome mucho porque el año pasado solo nos reunimos una vez con el Gobierno y no hay avances. En las solicitudes de conservación que hizo la convención Ramsar no hay nada significativo. En 2019 no se hizo nada por la Ciénaga. Mi preocupación además es que hasta ahora solo hay dos proyectos de capacitación para sus habitantes en el tema del turismo. La ciénaga sigue teniendo problemas con el tema de gobernanza. Para 2020 tengo varios retos importantes en el sentido que quiero apoyar proyectos de otro orden, la ciénaga va a seguir, pero ya entendí que me choqué con todos los muros posibles. Esa es una de mis más grandes tristezas, por eso me fui de Santa Marta. Allá la posibilidad del diálogo se cerró. Nadie nos escucha: ni el Ministerio ni la corporación autónoma. Mi capacidad de acción sobre la ciénaga se cerró, tengo las manos atadas. Entonces, desde Bogotá buscaré trabajar con las zonas asociadas a Parques Nacionales, hacerles un seguimiento para revisar el potencial de turismo de naturaleza que tienen, poder diseñar unos indicadores de seguimiento.

María José Ospina Directora Agenda del Mar Estoy trabajando el tema de plásticos en los océanos y en los ríos. Lo primero que hice fue capacitarme y por eso realicé un curso virtual en la ONU de residuos marinos, para entender la problemática. También me dediqué a hacer mucha divulgación sobre el tema, estructuré una charla que se llama ‘océanos de plásticos’. Mi reto es que la gente entienda que ese plástico que consume, por pequeño que sea, también va a sumar, por eso, hay que comenzar a cambiar nuestros hábitos de consumo. Frente a este tema el país tiene muchos desafíos porque estamos invadidos de plástico aunque hay avances importantes como prohibir su uso en los parques nacionales. Este es un problema enorme al que todos nos tenemos que sumar y su incidencia es muy fuerte. La clave está en pensar en reducir su uso desde el consumo, no en reciclar que, aunque es muy importante, lo que hay que hacer es devolvernos en la cadena y mirar cómo bajamos ese consumo. Ahora, creo que la gente ha crecido en sensibilización. Mi sueño es hacer un trabajo muy fuerte en el Pacífico en recolección de residuos.

Marcela Cano Jefe del área protegida Old Providence McBean Lagoon Toda mi vida se la he dedicado al trabajo juicioso con el tema de la preservación del ambiente y de garantizar los derechos de la población raizal. Este 2020 quiero pensionarme, ya cumplí. Quiero dejar toda la capacidad instalada en la isla para que sean los mismos raizales quienes continúen con el esfuerzo de administrar el área del parque. Por cuestiones del cambio climático, los arrecifes de coral están sufriendo mucho. Necesitan toda nuestra atención. Desde 2016 me enfrenté a un gran desafío y es que se quería hacer la ampliación de la pista del aeropuerto de la isla de Providencia y el Parque Nacional colinda con ese aeropuerto, por eso para mí era un reto muy importante garantizar que dicho proyecto no generara un impacto sobre el parque. Gracias a una acción popular que puso la comunidad de Providencia se le dio un vuelco al alcance de la iniciativa y se logró que no se ampliara la pista, sino que se mejorara la infraestructura que ya existía y eso garantizó que los impactos sobre el parque no fueran los temidos.