Denuncian que RTVC oculta costos de transmisión radial del Mundial 2026

El periodista y columnista de EL COLOMBIANO Melquisedec Torres denunció que desde RTVC y el Tribunal de Cundinamarca hubo un “largo itinerario de evasivas y negativas” para “prohibir que los colombianos sepamos cuánto y qué exactamente pagamos por los derechos de transmisión radial de algunos partidos del Mundial de Fútbol 2026. Hasta el momento llama la atención si la plata invertida vale la pena, ya que otras cadenas radiales como Caracol Radio, RCN Radio y Blu Radio transmitirán el Mundial junto a través de sus respectivas emisoras en todo el país. También se verán los partidos por RCN, Caracol TV y Win Sports, así como por cable en DirecTV. Lea también: MinTrabajo realiza inspección en RTVC por denuncias de acoso laboral y sexual

RTVC se escudó en cláusulas de confidencialidad para no dar la información

En respuesta a un derecho de petición radicado por el periodista, RTVC respondió que el contrato contiene una cláusula de confidencialidad, pese a tratarse de dineros públicos. Esta establece que “no podrá, en ningún momento durante o después del Periodo de Licencia, utilizar, divulgar ni comunicar a terceros (...) ninguna de las disposiciones del presente contrato ni ninguna información confidencial del Licenciante”.

Torres expuso que el derecho de petición no cumplió con los plazos establecidos, ya que lo radicó en su condición de periodista el 7 de febrero de 2026: “Debía dársele trámite preferente, solicitando los documentos alusivos a ese contrato y presupuestos”.

Le respondieron el 2 de marzo, 15 días hábiles después, cuando debían responder en 10. Aceptó recibir la respuesta en otros 3 días y le contestaron el 9 de marzo, pero con la sorpresa de que no se podía dar acceso al contrato firmado con Caracol TV y RCN TV para los derechos de transmisión oficial del mundial.

“El derecho de acceso a la información pública no es absoluto”

Desde RTVC respondieron que “el derecho de acceso a la información pública no es absoluto y encuentra límites cuando la divulgación puede causar un daño a derechos de terceros”. A su vez, dijeron que la información pedida “no es de dominio público y su valor reside precisamente en su reserva para mantener la ventaja competitiva de los licenciantes en el mercado”.

Un valor que sí publicaron fue el de un contrato global con la firma Pluma Blanca Comunicaciones, de $5.148 millones de pesos, pero que, según Torres, no detalla esos valores para las transmisiones específicas del Mundial. Después de que le fue negada la información, Torres acudió al recurso de insistencia, en el que pidió “que, preservando los datos técnicos, formatos y planes de distribución, se me entregara copia de los contratos que permitan a la ciudadanía conocer su valor, alcance, objeto, estudios y justificación para haberse firmado”.

¿Qué dijo el Tribunal de Cundinamarca?

Dos de tres magistrados del Tribunal de Cundinamarca le dieron la razón a RTVC, pues, a su juicio, sí puede negar el acceso a los documentos contractuales del caso. Según Torres, fallaron “sin verificar si la ‘licencia RTVC-LIC-2831-2025 suscrita con Caracol Televisión S.A. y RCN Televisión S.A.’ contiene o no esa confidencialidad, qué tiene o no ese carácter confidencial y secreto”.

El Tribunal reiteró que la restricción invocada por el canal es “constitucionalmente admisible” en tanto “lo pedido contiene información que tiene la vocación de comprometer las funciones y operatividad del organismo que la utiliza.

A su vez, el periodista aseguró que no se analizó su petición de que se entregaran los documentos preservando o manteniendo la confidencialidad específica de lo que fuese secreto industrial o comercial.

Una magistrada tuvo un salvamento de voto

La magistrada Ana Margoth Chamorro salvó su voto y dijo que se debió “ordenar la entrega de la información en una versión pública, para garantizar el control sobre la actividad contractual de RTVC EICE, en aplicación de los principios de transparencia y publicidad que rigen su actuar”. La magistrada también dijo que Torres no requería “datos estratégicos ni sensibles sobre la actividad productiva o comercial de las empresas privadas Caracol y RCN, sino sobre la actividad contractual de una empresa industrial y comercial del Estado colombiano, que es sujeto obligado y se rige por el principio de transparencia y acceso universal a la información”.

Conclusiones del caso: se radicará una acción de tutela

El periodista dice que si bien no se sabe cuánto se paga por los derechos de transmisión radial, RTVC ha contratado servicios por más de $7 mil millones de pesos para llevar a un narrador y a un comentarista a México y Estados Unidos. Todo, se reitera, pese a que otras cadenas radiales y de televisión transmitirán más partidos. Y las radios lo harán de manera gratuita. Finalmente, dijo que radicará una acción de tutela por “violación, entre otros e los derechos de petición y de acceso a la información pública. Es absurdo e inconstitucional que los que pagamos el funcionamiento del Estado – ustedes y yo - no tengamos derecho a saber cuánto y qué pagamos”.

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