Calendario lunar: cuándo será la próxima luna llena de mayo de 2026

La próxima luna llena de mayo de 2026 ocurrirá el domingo 31 de mayo, cuando el satélite natural de la Tierra alcance su fase completa y dé lugar al fenómeno conocido como Luna Azul.

De acuerdo con información de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el evento podrá observarse durante la noche del 30 de mayo y la madrugada del 31, alcanzando su punto máximo de iluminación a las 3:45 a. m., hora de Colombia.

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El fenómeno será visible en distintas regiones del mundo y corresponde a la segunda luna llena registrada dentro de un mismo mes calendario, una situación poco frecuente relacionada con el ciclo lunar, que tiene una duración aproximada de 29,5 días. Según especialistas, este tipo de eventos ha sido utilizado históricamente por distintas civilizaciones para medir el paso del tiempo y organizar calendarios.

Cuando la Luna alcanza su fase llena, se ubica en posición opuesta al Sol respecto a la Tierra, lo que permite que su cara visible aparezca completamente iluminada. Aunque el término “Luna Azul” puede sugerir un cambio de color, el fenómeno no implica que el satélite adopte una tonalidad azul.

El origen del nombre proviene del inglés antiguo “belewe”, relacionado con alteraciones en calendarios basados en ciclos de luna llena. Solo bajo condiciones atmosféricas específicas, como la presencia de partículas en suspensión, la Luna puede verse azulada.