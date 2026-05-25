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Calendario lunar: cuándo será la próxima luna llena de mayo de 2026

El fenómeno astronómico marcará la segunda luna llena del mes y no volverá a repetirse hasta 2028.

  • Calendario lunar: cuándo será la próxima luna llena de mayo de 2026
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
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La próxima luna llena de mayo de 2026 ocurrirá el domingo 31 de mayo, cuando el satélite natural de la Tierra alcance su fase completa y dé lugar al fenómeno conocido como Luna Azul.

De acuerdo con información de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el evento podrá observarse durante la noche del 30 de mayo y la madrugada del 31, alcanzando su punto máximo de iluminación a las 3:45 a. m., hora de Colombia.

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El fenómeno será visible en distintas regiones del mundo y corresponde a la segunda luna llena registrada dentro de un mismo mes calendario, una situación poco frecuente relacionada con el ciclo lunar, que tiene una duración aproximada de 29,5 días. Según especialistas, este tipo de eventos ha sido utilizado históricamente por distintas civilizaciones para medir el paso del tiempo y organizar calendarios.

Cuando la Luna alcanza su fase llena, se ubica en posición opuesta al Sol respecto a la Tierra, lo que permite que su cara visible aparezca completamente iluminada. Aunque el término “Luna Azul” puede sugerir un cambio de color, el fenómeno no implica que el satélite adopte una tonalidad azul.

El origen del nombre proviene del inglés antiguo “belewe”, relacionado con alteraciones en calendarios basados en ciclos de luna llena. Solo bajo condiciones atmosféricas específicas, como la presencia de partículas en suspensión, la Luna puede verse azulada.

La NASA informó que el punto máximo de iluminación será a las 3:45 a. m. en Colombia. FOTO: Juan Antonio Sánchez Ocampo
La NASA informó que el punto máximo de iluminación será a las 3:45 a. m. en Colombia. FOTO: Juan Antonio Sánchez Ocampo

Sánchez Ocampo, Juan Antonio / Monica Gutiérrez

Qué es una microluna y por qué la Luna Azul de mayo será diferente

La Luna Azul de este 31 de mayo coincidirá además con una “microluna”, fenómeno que ocurre cuando la luna llena se encuentra en el punto más alejado de la Tierra dentro de su órbita. En estos casos, el satélite se percibe más pequeño y menos brillante de lo habitual.

Según EarthSky, una microluna llena puede verse entre un 12 % y un 14 % más pequeña que una superluna llena y cerca de un 7 % más pequeña que una luna llena promedio.

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La Nasa señaló que estos fenómenos permiten fortalecer la observación astronómica y comprender los ciclos naturales del cielo nocturno. La entidad también explicó que la órbita lunar no es completamente circular, por lo que la distancia entre la Tierra y la Luna cambia constantemente. Al inicio de esta semana, la Luna se ubicará a 388.602 kilómetros de la Tierra y hacia el final alcanzará una distancia de 405.822 kilómetros.

Después de la luna llena del 31 de mayo, el calendario lunar continuará con la fase de cuarto menguante el lunes 8 de junio. También conocida como último cuarto de luna, esta etapa hace que el satélite parezca medio iluminado desde la perspectiva terrestre. Durante esta fase, la Luna suele salir alrededor de la medianoche y ocultarse hacia el mediodía.

Especialistas recomiendan observar el evento en zonas con poca luz artificial cercana. FOTO: Pixabay
Especialistas recomiendan observar el evento en zonas con poca luz artificial cercana. FOTO: Pixabay

Pixabay

Recomendaciones para observar la Luna Azul

Para apreciar el fenómeno astronómico, especialistas recomiendan:

1. Buscar lugares alejados de luces artificiales.

2. Verificar las condiciones climáticas antes del evento.

3. Observar cerca del horizonte al inicio de la noche.

4. Evitar obstáculos visuales como edificios o montañas.

La próxima Luna Azul después de la de mayo de 2026 se registrará nuevamente hasta el año 2028.

Calendario de las próximas lunas llenas de 2026

·26 de junio: luna de fresa.

·29 de julio: luna de ciervo.

·28 de agosto: luna de esturión.

·26 de septiembre: luna de maíz.

·26 de octubre: luna de cazador.

·24 de noviembre: luna de castor.

·23 de diciembre: luna fría

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