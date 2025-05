Natalia Molina será la nueva directora del DNP, tres meses después de la renuncia de Alexander López, ¿quién es?

Es politóloga de la Universidad Nacional. Tiene maestrías en Análisis y Política Económica de la Université Sorbonne Paris Nord y en Economía Internacional de la HWR Berlín.

Antes de llegar al DNP estuvo en la Unidad del Servicio Público de Empleo y en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) bajo la dirección del cuestionado Carlos Ramón González en 2023.

Una de las razones por las cuales no se había nombrado directora en el DNP es porque estaba en vilo la llegada de la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, que estuvo a punto de asumir este cargo, pero finalmente no se dio, pues el presidente Petro no le habría dado las condiciones para el manejo independiente de esa entidad.

Por su parte, Alexander López llegaría a asumir como procurador delegado para la Gestión y la Gobernanza Territorial, un cargo clave en el Ministerio Público frente a la relación con gobernadores y alcaldes.

