Turista denunció a vendedores informales tras obligarla a pagar 700 mil pesos en Cartagena por servicios que no autorizó

Un nuevo y polémico caso de exceso de cobros excesivos a los turistas en las playas de Colombia quedó en evidencia este jueves 10 de julio, luego de que una mujer extranjera oriunda de Perú denunciara a varios vendedores informales por obligarla a pagar 700 mil pesos por servicios que nunca aceptó.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, quien se encontraba paseando en las playas de Cartagena, específicamente el sector de Playa 5 en Bocagrande, varios de estos trabajadores se le acercaron ofreciéndole diferentes cosas.

Le puede interesar: Jauría que atacó a Greiber en Bogotá tiene otra víctima: mujer recibió 76 puntos por las heridas

Uno de ellos le habría ofrecido ostras y mariscos, a lo que ella, según su relato, no aceptó porque naturalmente no consume este tipo de comida, que no le gustaba, pero señaló que el vendedor le insistió para que probara “sin compromiso”.