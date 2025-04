Los nexos de Nicolás Petro con el alcalde de Ciénaga de Oro y otros secretos del poder en De Buena Fuente

Esta semana sorprendió una visita inesperada de la actual pareja de Nicolás Petro, Laura Ojeda, a la esposa del alcalde de Ciénaga de Oro, Alejandro Mejía; visita de la que hubo fotos en redes. Pero según supo EL COLOMBIANO con fuentes directas, no se trata únicamente de una amistad genuina, la Fiscalía se está moviendo sobre una presunta relación de negocios entre el hijo del presidente y el alcalde del municipio. De hecho, ya buscaron a un testigo que tiene información sobre esos posibles movimientos. Lo que le ha impresionado a los investigadores es que Nicolás siga intentando usar su influencia para conseguir beneficios personales con el poder público a pesar del lío en el que se encuentra y que podía agravarse en las próximas semanas. Por ahora, las pistas continúan sobre el alcalde del municipio.

Esta semana en la Fiscalía hubo una molestia notoria de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por la filtración del audio del ministro del Interior, Armando Benedetti, en el que este aparece hablando de unas supuestas reuniones que tuvo con el entonces jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes. Jaimes era de la administración de Francisco Barbosa y supuestamente este le había dicho a Benedetti que sus procesos no serían una dificultad para que lo nombraran en algún cargo público.

Resulta que la grabación hace parte de una investigación reservada que tiene el protocolo de Belém do Pará que protege especialmente estas evidencias porque además son de denuncias ante la CIDH en casos de agresiones a mujeres. Desde la Fiscalía aseguran que el audio no fue filtrado en el ente acusador. Pero la canciller también asegura con vehemencia que no lo filtró. El caso es que otra vez comenzaron las filtraciones de la guerra interna en el Gobierno.