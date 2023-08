En una extensa entrevista con la revista Semana, el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás, habló ampliamente del proceso que sigue en su contra la justicia por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Pero abrió un capítulo que describió como muy doloroso: la ruptura de la relación con su padre, a quien cuestiona por no criarlo, abandonarlo y utilizarlo.

El caso que tiene a toda la familia presidencial en un escándalo que hasta los medios internacionales siguen con minucia, tuvo su origen luego de que Day Vásquez, expareja de Nicolás, decidiera revelar unos chats en los que quedaba claro que Nicolás se habría llenado los bolsillos con dineros por parte del exnarcotraficante Santander Lopesierra y del polémico empresario Alfonso “El Turco” Hilsaca.

Desde ese momento, la Fiscalía inició la investigación y el pasado 29 de julio, tanto Nicolás como Day, fueron capturados y puestos a disposición de la justicia en Bogotá, donde se legalizó el proceso de captura.

“Me duele porque, independientemente de todos los errores que cometí, porque yo reconozco que cometí errores, un padre siempre debe estar ahí”, aseguró Nicolás Petro Burgos, a quien anoche 4 de agosto un juez le otorgó la libertad condicional después de permanecer una semana detenido tras la captura de la Fiscalía.

Con ese ente investigador es con quien Petro Burgos espera colaborar. Ya le dijo al fiscal Mario Burgos, encargado del caso, que él sí recibió dinero ilegal. Pero no solo eso, sino que además reconoció que parte de esa plata terminó en la campaña presidencial de su papá.

En la entrevista, el hijo del presidente dejó claro que muchas personas de su círculo más cercano lo quisieron utilizar, incluido su propio papá, y por eso, como ya lo anunció la Fiscalía, próximamente, va “a dar todas las pruebas”.

“Está mi papá, familiares, amigos, personas que hasta hoy me di cuenta de que me quisieron utilizar. En el momento en que pasó esto y vieron que ya no les era útil, empezaron a darme la espalda. Y no solamente eso, sino a darse golpes de pecho en redes sociales y reuniones privadas. A mí me comentaban. Han querido destruirme”, aseguró.

Al presidente Petro y a su familia en general le hizo varios reclamos porque siente que lo dejaron solo, pese a los errores que pudo cometer.

“Yo sí sentí que él me dejó solo, me dejaron solo, y me duele muchísimo, Vicky. Y más esta semana cuando me mostraron unas declaraciones en las que él dijo, más o menos, que no me arrodillara ante el verdugo y, pues, la lectura obviamente es que me inmole por él y por la causa”, aseguró.

A lo que se refiere es al discurso que dio el presidente desde Sucre el jueves, en el que le mandó un mensaje directo: que no se arrodillara Ese mismo día, Nicolás respondió a esas declaraciones mientras estaba en la audiencia de medida de aseguramiento y dijo que su colaboración con la Fiscalía era voluntaria, pues nadie lo estaba presionando.

“El año pasado, sin pensarlo, me hubiese inmolado por él, sin pensarlo dos veces. Si hay alguien que realmente sudó la camiseta en la campaña presidencial, y en las anteriores, fui yo. Si hay alguien que visitó, que estuvo siempre en las calles, en los barrios, en los municipios, convenciendo, seduciendo a la gente, fui yo”, aseguró Petro Burgos en la entrevista con Vicky Dávila.

Al recordar la entrevista en la que el presidente aseguró que él no había criado a Nicolás -cuando estalló el escándalo-, el ahora imputado Petro Burgos aseguró que “ahí me di cuenta de que fui solamente una ficha de su ajedrez”. “Si él no me crio no fue por culpa mía. Fue porque él abandonó a mi mamá siendo yo un bebé recién nacido. Esa es la realidad. O sea, no es culpa mía que él no me haya criado”, continuó.

“Siendo yo muy pequeño, él se fue a vivir a Europa, entonces, obviamente fue una relación bastante distante y fría por parte de él. Vicky, yo siempre he querido a mi papá y siempre lo he admirado muchísimo. Él, para mí, era mi superhéroe, realmente. Pero siempre fue una relación muy distante y fría por él”, dijo el hijo del presidente Petro.

Para Nicolás esa frase le dolió mucho porque “si hay una persona que se sacrificó por mi papá y que vivió realmente momentos difíciles de la vida de él, como dicen en la costa, quien vivió las verdes, fue mi mamá. Él ha sido una persona bastante desagradecida con mi mamá”.