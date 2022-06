El mismo accionante había radicado previamente un derecho de petición ante la Corte Constitucional solicitando el retiro del crucifijo. En ese momento, el alto tribunal le respondió que este objeto tenía un importante significado cultural para la sala, “debido a que fue labrado en madera por un artesano del sector de la Candelaria de reconocido talento”.

Así mismo, la Corte le respondió al ciudadano que el Cristo crucificado tiene un valor histórico, puesto que está en esa sala del edificio del Palacio de Justicia Alfonso Reyes desde el 7 de julio de 1999, fecha en que se realizó la primera sesión.

Pero esta justificación no fue suficiente para el accionante, que decidió interponer el recurso recientemente rechazado por la CSJ, considerando que la Corte Constitucional ha caído en un trato diferenciado al “respaldar simbólicamente solo a la creencia mayoritaria”, lo que señala como un “profundo absurdo jurisprudencial que pone en riesgo un sistema jurídico que ha tendido por la diversidad y la protección en condiciones de igualdad”.

Ante esto, la CSJ fue contundente al considerar que la presencia de este tipo de símbolos no es en sí misma problemática en términos de derechos humanos. Además, el tribunal supremo señaló que “los elementos que representan un dogma teológico, no siempre tienen la suficiente fuerza para influir en las personas que entran en contacto con ellas y por lo mismo, no vulneran el derecho a la libertad religiosa”.