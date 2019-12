Otro rifirrafe en el Senado

Los duros enfrentamientos verbales entre gobiernistas y oposición se convirtieron en la constante de la plenaria del Senado, al punto que este lunes hasta su presidente, el liberal Lidio García Turbay, se terció en una dura polémica con el uribista Carlos Felipe Mejía.

Fue precisamente el tema de las marchas ciudadanas lo que llevó a que se diera ese duro enfrentamiento, en el cual estuvo de por medio el senador Mejía, quien hace sólo dos semanas discutió de forma pública con la bancada de las Farc por el tema de los reclutamientos de menores de edad en su momento por esa organización.

Lo de este lunes, según el presidente del Senado, fue el señalamiento que le hizo en privado Mejía de “acusarme que soy el jefe del paro nacional”.

Y precisó el dignatario que “hoy llegó Mejía a gritarme que era el principal líder de la marcha y quiero que me lo diga en público. Usted siempre quiere estar agrediendo a sus colegas. No puede ser tan irresponsable que soy el líder de la marcha...Si quiere abrimos el debate, no puede ser posible que venga a irrespetarme”.

Y le siguió replicando a Mejía que “no se equivoque de estar señalando, no lo haga en privado, hágalo en público. Usted a su estilo hágalo”.

Al responder, Carlos Felipe Mejía señaló que su comentario no fue una amenaza, y por el contrario la consideró como una forma de tomarle el pelo, pero a la vez dijo que “lo reto a que nos investiguen a los dos, no tengo rabo de paja y por esos me meto a las candelas”.

“Le dije vengo a saludar al líder del paro nacional, era una broma, es mi inconformidad que como presidente del Senado ha manejado el tema del paro”, le expresó Mejía, al cuestionarle la forma como adelantó la semana pasada una audiencia con los sectores promotores del paro.

Desde el Polo Democrático, el senador Iván Cepeda solicitó a la mesa directiva del Senado imponer una sanción al actuar de Mejía, porque es reiterativo en ser irrespetuoso contra la corporación.

El senador Gustavo Petro le dijo a Mejía que deje de “amenazar a los que no piensen como usted y deje de pensar que los que no piensan como usted sobran”.

La senadora uribista Paloma Valencia, al defender a Mejía, señaló que no fue una amenaza, sino que fue expresión de cuestionar que García en la reunión con los sindicatos se dedicó a criticar fuertemente al presidente Iván Duque.