Nadie reclama a las venezolanas muertas en deslizamiento en Nariño

El drama de las ocho víctimas venezolanas que murieron en la avalancha de Mallama (Nariño) no ha terminado. El proceso de identificación de sus cuerpos ha sido aún más complejo pues seis de ellas no tienen familiares directos en la región y por ende no hay personas autorizadas para retirarlos.

Además, la falta de dinero ha impedido el traslado hacia los lugares de origen de las otras dos mujeres. “Queremos llevarla hasta Maicao, donde están dos hijas y varios familiares, también me otorgaron un poder para llevar a dos amigas de ella hasta esa ciudad, pero, no tenemos los recursos económicos para este viaje”, dijo Ómar Andrés Duarte, quien perdió a su esposa Sailim Castillo.

“Dicen que nos van ayudar de parte del Gobierno, sin embargo, nos pidieron algunos datos, pero hasta el momento nadie nos ha dicho que trámite seguir”, agregó Duarte sobre el traslado del cadáver hasta esa localidad, que puede costar más de 5 millones de pesos.

Seis de las mujeres fallecidas solo han sido reconocidas por algunas amigas del lugar en donde trabajaban, pero no hay certeza plena sobre sus identidades.

Hasta el momento solo han sido reclamados seis cadáveres de las ocho víctimas colombianas, mientras que a las otras dos aún se les está practicando la necropsia y la determinación plena de su identidad por parte del Instituto de Medicina Legal, que continúa con el trámite de identificación y retiro de los cuerpos de la morgue de Túquerres y Pasto.