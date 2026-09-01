Ofensiva de seguridad en Barranquilla: Gobierno reportó 39 capturas y reducción del 58 % en homicidios en una semana

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ha insistido en reforzar la ofensiva contra la inseguridad en todo el país. Sin embargo, ha puesto especial atención en Barranquilla, ciudad en la que además estableció la “sede alterna” de la Presidencia. Justamente, a través de un mensaje en su cuenta de X, informó los resultados de una serie de operativos de seguridad ejecutados por la Policía en la capital del Atlántico, en el marco de instrucciones directas impartidas por el mandatario para intensificar la lucha contra la criminalidad allí. Según el reporte que ofreció el jefe de Estado, entre el 22 y el 31 de agosto realizaron siete operaciones y 22 allanamientos que dejaron un saldo de 39 capturas, entre ellas la de cuatro cabecillas de estructuras criminales que operan en la región, entre las que mencionó a ‘Los Costeños’, el Clan del Golfo, ‘Los Pepes’ y ‘Los Porteños’.

El operativo incluyó, además, 165 incautaciones, entre las que se contabilizaron diez armas de fuego, una granada, teléfonos celulares y tarjetas SIM, entre otros elementos.

De acuerdo con el mandatario, estas acciones representaron un golpe a las economías criminales de esas organizaciones por 210 millones de pesos. El presidente destacó también el impacto de los operativos en los indicadores de violencia de la ciudad. Dijo que la semana pasada Barranquilla registró ocho homicidios, lo que equivale a una reducción del 58 % frente a la semana inmediatamente anterior y ubica la cifra por debajo del promedio de las últimas siete semanas. “La seguridad se recupera con autoridad, inteligencia y presencia permanente en las calles”, afirmó De La Espriella, quien advirtió a los criminales de la ciudad que “no habrá tregua ni territorio seguro para el delito”.

¿Qué dijo el alcalde de Barranquilla?

Desde la campaña, uno de los apoyos más importantes de Abelardo en la Costa Caribe fue el del clan Char, aunque esto no le alcanzó para ganar en este departamento. Por eso no resulta sorpresivo que ahora el presidente tenga una especial obsesión con esta zona del país. Sumándole que allí reside. Es por ello que el ‘espaldarazo’ ahora del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, no resulta nada sorpresivo. Este ya agradeció públicamente la gestión del mandatario y aseguró que sigue el “compromiso y firmeza en la lucha contra la criminalidad” en la ciudad. “Gracias, Presidente, por escucharnos y, sobre todo, por actuar. Su decisión de poner en marcha este gran plan ya empieza a mostrar resultados”, escribió en otro mensaje Char.

El mandatario local aseguró que la Alcaldía continuará poniendo a disposición de la Fuerza Pública los recursos y herramientas necesarios para que, bajo las instrucciones del Gobierno Nacional, se mantenga la ofensiva contra las estructuras delincuenciales que operan en la ciudad. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Aquí no hay espacio para los delincuentes”, señaló Char, quien afirmó que desde la administración distrital “no bajarán la guardia” frente a este frente de seguridad.