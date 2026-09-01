Bajaj, AKT o Suzuki ¿Cuál marca vendió más motos en Colombia en agosto?

En Colombia hay cada vez más moteros rodando por las calles. El buen desempeño de las principales marcas de motos en Colombia dan cuenta que el mercado de motocicletas mantiene una tendencia positiva este 2026.
En agosto se registraron 111.896 motocicletas nuevas, cifra que representó un crecimiento de 17,83% frente al mismo mes de 2025.
Frente a julio, sin embargo, los registros disminuyeron 15,19%. El informe atribuye esta caída a una corrección después del nivel inusualmente alto alcanzado durante el mes anterior.