La pandemia de coronavirus no termina y ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni los gobiernos ni los profesionales de salud saben cuándo llegará a su fin. Ese ente multilateral advirtió que en “casi 70 países” donde se han relajado las medidas de bioseguridad, los contagios por coronavirus están creciendo.

El recién reelecto director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus (ver Radiografía), aseguró en las últimas horas que en estos países, que por cierto están ubicados en las seis regiones del mundo, se están retomando las actividades sociales previas a la aparición de la pandemia.

La situación se palpa, sobre todo, en América, en estados nacionaless como Estados Unidos, Chile y Argentina. En Colombia, con menor intensidad, los contagios también vienen creciendo en los reportes de las últimas tres semanas (ver gráfico).

No obstante, Adhanom Ghebreyesus dijo que las cifras globales de contagios y muertes han bajado en comparación a otros puntos más álgidos de la pandemia. Esto, enfatizó, no quiere decir que la emergencia sanitaria producida por el covid-19 esté superada. La desigualdad en el acceso a las vacunas anticovid y a otros servicios sanitarios básicos ha hecho que la lucha contra el coronavirus no se libre con igual intensidad en distintos países.