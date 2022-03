La Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) le salieron al paso a la controversia por supuestas irregularidades en las elecciones a Congreso y entregaron un avance del escrutinio de los votos con el que el Pacto Histórico, de Gustavo Petro, saldría beneficiado con la suma de al menos tres curules más.

En una breve declaración en la que no se permitió que los periodistas hicieran preguntas, el registrador Nacional, Alexánder Vega, dio a conocer los resultados del reconteo de los votos de las elecciones de Senado, y con un avance del 97 % se informó que la lista de los de Petro obtuvo 390.152 sufragios adicionales.

En el reporte oficial se informó que esa lista de partidos y movimientos de izquierda fue la ganadora de la votación de Senado del pasado 13 de marzo con 2.692.999 votos, seguida por el Partido Conservador (2.201.183 votos); el Partido Liberal (2.078.858 votos); la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza (1.906.021 votos), y el Centro Democrático (1.874.762 votos).

Vega desestimó las versiones de supuesto fraude por la amplia cifra de votos del Pacto Histórico que no se registró en el preconteo y prefirió no aclarar cuántas curules adicionales podría tener el Pacto Histórico con los de 390.000 votos adicionales hasta que el CNE no apruebe el escrutinio final del 100 % de las mesas.

A falta del 3 % restante del escrutinio, los cálculos de la opinión pública hablan apuntan a que el Pacto Histórico podría aumentar al menos tres curules en el Senado y a su vez perderían de a un escaño el conservatismo, los verdes y la colectividad del expresidente Álvaro Uribe, que alzaron su voz de reclamo.