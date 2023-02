Aunque Olivella, que tiene 23 años, no aceptó los cargos de acceso carnal violento, homicidio agravado y secuestro extorsivo, de los que fue señalado por la Fiscalía, el togado decidió que el imputado continuará el proceso penal en su contra desde una cárcel.

Gutiérrez Nieves aseguró que tienen en su poder un video que demostraría que María Camila Mengual, la madre de la menor fallecida, sostuvo relaciones sexuales de manera voluntaria con Olivilla mientras este se hospedaba en el motel, por lo que su representado no sería culpable del delito de acceso carnal violento del que lo señaló la Fiscalía .

Después de que se conoció la decisión, el abogado defensor de Olivilla, Fredy Gutiérrez Nieves , apeló la decisión del juez, sosteniendo que tendrían el material probatorio suficiente para demostrar que la acusación de la Fiscalía en contra de su detenido no correspondía con la realidad de lo que pasó en la noche del primero de enero, cuando se produjo la muerte de la menor por intoxicación.

“La juez debe valorar este video para que se dé cuenta del estado en que se encontraba mi cliente. Él dormía, mientras ella grababa el encuentro sexual”, aseguró el defensor, quien agregó que el encuentro entre los papás de la menor fue planeado por la madre y no por el papá, como se había establecido inicialmente.

De ser cierto esto, se caería la versión que se había manejado hasta el momento que apuntaba a que Olivilla había obligado a la mujer con una arma de fuego para que entraran al motel y dejaran a la menor dentro del vehículo encendido, lo que después le habría ocasionado la muerte.

Olivilla se entregó voluntariamente ante el CTI de la Fiscalía General de la Nación el pasado miércoles 1 de febrero para poder defenderse de los cargos que cursaban en su contra.

“Mi representado no tiene ninguna responsabilidad en este caso. Permanecimos un mes sin presentarnos, no porque esté huyendo, sino porque nosotros siempre fuimos leales con la Fiscalía. En el primer momento, le habíamos entregado material probatorio al ente investigador, pero ellos no fueron leales con nosotros”, manifestó el abogado defensor.