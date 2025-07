Adiós, Mr. Blonde: murió el actor de Kill Bill Michael Madsen, uno de los intérpretes fetiche de Tarantino

“Los agentes acudieron a su casa esta mañana, donde lo encontraron inconsciente. El cuerpo de bomberos del condado de Los Ángeles acudió y fue declarado muerto a las 8:25 a.m., hora local. No se trató de un crimen; aparentemente fueron causas naturales”, le dijo el funcionario encargado a la prensa internacional. En un mensaje público, sus representantes Susan Ferris y Ron Smith expresaron su pesar: “Michael Madsen fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, a quien muchos extrañaremos”.

Su carrera en la actuación comenzó por casualidad, cuando acompañó a un amigo a un casting y fue descubierto por el director Marty Brest. Tras mudarse a Los Ángeles, consiguió pequeños papeles en televisión y debutó en el cine en 1983 con Juegos de guerra. Su participación en The Doors (1991), dirigida por Oliver Stone, lo posicionó en Hollywood.



