Manuel Ranoque también mostró aún más su descontento porque el presidente Petro no ha querido hablar con él desde que llegó a Bogotá.

“Él no me dio la oportunidad de hablar con él porque se puso a creerle a las personas que estuvieron en la búsqueda. No sé por qué me ignora como padre, sabiendo que llevo 40 días de estar sufriendo, no entiendo la verdad”, agregó el padre.