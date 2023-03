El Partido Comunes denunció que excombatientes de las Farc fueron desplazados de Etcr

Ante este panorama le hicieron un llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, a la directora de la unidad para la implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, a la directora de Agencias para la reincorporación y normalización, Alejandra Miller, a la comunidad internacional, a la Comisión de Países Garantes y a la Segunda Misión de Verificación de las Naciones Unidas, garantizar el derecho a la vida de los firmantes, y verificar las condiciones para alcanzar la paz total en los territorios.

“La paz total no existirá si los y las firmantes de paz somos violentados. Ese debe ser uno de los puntos innegociables con los grupos que están buscando hacer parte del proceso, nosotros y nosotras no tenemos armas, que no nos traten de igual a igual. Los tiempos cambiaron. ¡No más firmantes de paz asesinados! ¡No más firmantes de paz desplazados! ¡No más firmantes de paz desterrados! Que paren ya debería ser el mandato”, concluye el comunicado.