“Había pedido una cita con el presidente y no fue posible”: Patricia Ariza habla de su salida del Gobierno

“A mí lo que me molesta es la forma como se comunicó, pero él está ejerciendo su derecho y yo lo sigo respaldando totalmente. Respaldo este Gobierno, me parecen muy importantes los cambios que se están haciendo (...) Casi fue simultáneo la alusión con la alocución”, afirma Patricia Ariza en entrevista con EL COLOMBIANO.

La exfuncionaria era una de las representantes de las bases del Pacto Histórico dentro del Gobierno, pues pertenece al partido Unión Patriótica (UP), unas de las colectividades del ala de la izquierda colombiana que se sumó al proyecto político de Petro desde el primer momento de la contienda de 2022.

Ariza omite opinar sobre si ve necesario que su partido vuelva a tener representatividad en los altos cargos del Palacio y sostienen que seguirá apoyando al presidente. “Él es un pensador contemporáneo muy importante, he aprendido muchas cosas de sus discursos. De resto, es una persona reservada. Había pedido cita con él en el último mes varias veces y no fue posible. Era muy importante que habláramos porque también tengo que entregarle los resultados de esta gestión”, puntualizó la dramaturga.

¿Y la primera dama, Verónica Alcocer, tuvo relación con la salida de Ariza del Ministerio? La versión de la artista es que con Alcocer tiene una “relación de respeto. Me hubiera gustado conversar con ella, no se pudo dar ese diálogo”.

Sin embargo, durante su gestión en la cartera la esposa del presidente viajó a Venezuela para un evento del sistema de orquestas de ese país sin que Ariza, como la directiva del la dependencia cultural de la Casa de Nariño, se enterara de su misión.

La exministra solo conoció de ese encuentro cuando los medios publicaron la foto de la primera dama con el líder del régimen venezolano en Caracas. “No sé por qué me saltaron, por supuesto que eso no se hace, pero no tengo ningún rencor por eso, era una actividad cultural en la que tengo entendido que les fue bien”, comenta Ariza.

El presidente designó a Jorge Ignacio Zorro Sánchez como ministro de Cultura encargado. Zorro viajó con Alcocer a Venezuela el 31 de enero, pero niega que se vaya a replicar el sistema de orquestas del régimen de Maduro en Colombia.