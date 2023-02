No les avisaron: salida del gobierno tomó por sorpresa a ministras de Petro

Las salientes ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, y la exministra de Cultura, Patricia Ariza, se mostraron sorprendidas con el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, quien en una alocución nombró a las nuevas dirigentes de esas carteras.

Ante la noticia, Urrutia, fue la primera en pronunciarse, asegurando que no fue notificada con anterioridad sobre este cambio.

“No sé si me declaró insubsistente o me cambió”, fueron las primeras palabras de la exfuncionaria en entrevista con Caracol Radio. “Hoy salgo del gobierno sin saber qué pasó... No me explicaron ni me preguntaron nada”, precisó.

Por su parte, Patricia Ariza, manifestó: “Me hubiera gustado que el presidente Gustavo Petro, me avisará”. A lo que supuso que las dificultades que se han presentado en conceptos con la política cultural influyeron en su salida.

Sin embargo, sobre en la noche de este lunes, la jefa de despacho presidencial, Laura Sarabia, publicó un trino en su cuenta de Twitter en el que aclaró que las ministras sí sabían que no iban a continuar en su cargo.

“Es importante aclarar que las dos ministras y el ministro saliente conocían la decisión del Presidente

@petrogustavo antes de la alocución presidencial. Las versiones de que fueron notificados por medios de comunicación son, cuando menos, imprecisas”, escribió.