“Los números telefónicos me los entregó una fuente humana, previamente, e sa fuente me había llevado a tener resultados muy importantes en contra del Clan del Golfo en el departamento del Chocó ”, relató el policía en entrevista con la W Radio.

El patrullero señaló que la Fiscalía no reconoció la presunción de inocencia y relató que durante el interrogatorio no hubo avances, porque en la audiencia estuvo presente un funcionario sin identificar que entraba y salía de la sala.

“La fuente que me brindó la información es un miembro activo de esa organización criminal, él fue el que me brindó la información. Este año me buscó y me dio los abonados telefónicos, me dijo que esas dos personas me llevarían a conocer la ubicación de alias Siopas, en ese momento el principal cabecilla del Clan del Golfo en el Chocó”, detalló el oficial.

El policía señaló que a él también lo indujeron a error, porque partió de la buena fe y de la calidad de información previa que, anteriormente, le había entregado su fuente humana.

Por estos hechos hay una investigación abierta contra tres patrulleros y un intendente, quienes se desempeñan como investigadores y analistas de comunicaciones de la Dijín. De la fuente humana no hay rastro: no se sabe si murió o está desaparecida.