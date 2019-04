Así priorizarán la reparación

Odorico Guerra

Presidente de la Mesa Nacional de Victimas

·Nosotros presentamos el desacuerdo antes de que la resolución saliera, pero finalmente el gobierno es el que manda. No está bien que en los casos de desplazamientos vayan a indemnizar primero a los priorizados en el núcleo familiar, a los que no cumplen con esos requisitos los dejarán esperando. Además, la norma dice que la Unidad tiene 120 días para reconocer el derecho a la indemnización, pero no se sabe cuánto tiempo debe esperar para recibir el recurso, pueden pasar años. Tampoco estamos de acuerdo con que la edad para la priorización sean los 74 años, ya que no corresponde con la ley colombiana que establece que el adulto mayor lo es desde los 60 años.