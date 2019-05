Ejército dice que tiene la “conciencia tranquila” y publica entrevista con el NYT

Horas antes de que fuese publicado el artículo del New York Times, el Ministro de Defensa Guillermo Botero junto con el comandante del Ejército Nicacio de Jesús Martínez le salieron al paso. Dijeron que hasta el momento han actuado en rigor con la normativa del Derecho Internacional Humanitario.

“La fuerza pública es la principal defensora de derechos humanos. Tengo la firme convicción que con el ejercicio de la autoridad se le da cabal cumplimiento a los derechos humanos. El ministerio de defensa cuenta con una política integral. Desde que llegué al ministerio he dado instrucciones para fortalecer esas acciones”, argumentó Botero.

El periódico estadounidense afirmó en un artículo publicado este sábado que las autoridades militares colombianas ordenaron a todas las unidades militares duplicar sus resultados en 2019, política que podría provocar un resurgimiento de los llamados falsos positivos.

Este viernes, el general Nicacio Martínez aseguró: “tenemos que fijarnos objetivos y metas ambiciosas. Lo que hicimos fue actualizar, hicimos reglas de enfrentamiento donde les dijimos qué deben hacer en el combate y qué no deben hacer”.

Según el comandante del Ejército, los objetivos se los trazó cada comandante “cada uno dijo quiero mejorar resultados y no estamos hablando de muertos sino de ubicación de laboratorios, ubicación de armas e insumos, son como 32 variables y cada uno se fija en su entorno, cuáles son sus objetivos para cada año”.

Añadió que están prestos a acudir ante la justicia si son llamados dado que “tenemos la conciencia tranquila”. Resaltó además que “tenemos unos documentos que así como cada uno tiene su fuero en el Congreso de la República en la justicia militar también las tenemos. Fui hasta la JEP, fui a la Procuraduría y aquí tengo constancias. Dicen que no estoy inmerso en ninguna investigación”.

Martínez ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos de pertenecer a un grupo de oficiales señalados de presuntamente cometer ejecuciones extrajudiciales, por eso presentaron informes ante la JEP que así lo demostraban. Los documentos hoy reposan en la justicia transicional.

A estos señalamientos, Martínez respondió “estuve 11 meses siendo jefe de estado mayor, jefe administrativo que integra recursos y dotaciones a cada uno de los batallones. Yo como persona natural no he sido llamado, son cosas que han salido y han cogido en algunos medios que no están bien informada”.

