“La experiencia del exilio muestra que la frontera no es una línea que se traspasa, sino una enorme zona gris por la que deambulas mucho tiempo después de la huida. Cruzar la frontera no es un acto, ni un salto. Lleva meses o años. La vida toca rehacerla, no desde los pedazos, sino a veces desde las cenizas”, así inició el viernes la declaración final del comisionado de la verdad Carlos Beristein frente a cientos de colombianos que lo veían desde el exterior, condenados a no volver, y de otros retornados...