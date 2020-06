La Comisión de Paz del Senado, en cabeza del senador Roy Barreras (su presidente), denunció que el 7 de marzo pasado habrían muerto 4 niños en Argelia, Cauca, durante un bombardeo y que sus fallecimientos no fueron reportados por el Ejército Nacional.

Barreras, quien hizo la denuncia, indicó durante la sesión de la comisión que “el Gobierno no ha informado sobre esta tragedia. No se conocen los hechos, como ocurrió en el trágico episodio de los bombardeos del Caquetá. El Gobierno no le ha informado...