Desaparición, drama que incluso sigue con Acuerdo

Dicen los familiares de las víctimas de desaparición forzada que la espera de un ser querido, de quien un día no volvieron a saber nada, es una tortura que pareciera no tener fin. “Es un dolor que no cesa porque uno guarda la esperanza cada noche, cada día que pasa, de volverlos a ver, de volverlos a tener”, dice Luz Elena Galeano , una mujer que en 2008 perdió el rastro de su esposo Luis Javier Laverde.

El panorama de la desaparición forzada se agrava porque mientras los ilegales continúen con esta práctica, será imposible cerrar un ciclo de búsqueda. Se suma que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas no ha comenzado a operar de lleno por falta de presupuesto.

Luz Marina Monzón, directora de esta entidad nacida bajo el Acuerdo con las Farc, expresó a Colprensa que sin recursos para operar este 2019 se limitaría la búsqueda: de 80 mil millones de pesos solicitados, el Gobierno asignó 33 mil.

“Hemos tenido que organizar el despliegue territorial con estas condiciones, pero que cubra las necesidades de los familiares en términos de lo que ha sido nuestro proceso de diálogo con ellas. Vamos a llegar a los territorios de donde recibimos mayores necesidades e información sobre la disposición de los familiares para la búsqueda de sus seres queridos. Creo que aunque representa un reto ese límite de los recursos, estamos organizándonos para estar allá”, expresó Monzón.

A su turno, Harnisch agregó que no entiende como la Unidad aún no opera. “¿Por qué no tiene los recursos?, ¿Por qué no hay entusiasmo de los que toman las decisiones de apropiarse de este ente? ¿Por qué seguir informando a cuentagotas a los familiares en vez de aliviar ese dolor? Hay que cambiar prioridades”, enfatizó Harnisch.

Lo preocupante, según el CICR, es que en Colombia siguen activos otros conflictos (Eln, Epl, Autodefensas Gaitanistas de Colombia y disidencias de Farc) que afectan en mayor medida a la población civil en las regiones lejanas.