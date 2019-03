“El Paisa” volvió a incumplirle a la JEP

Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias “El Paisa”, volvió a dejar plantada a la JEP. Los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad lo esperaban en la mañana de este lunes para recibir su versión voluntaria en el caso 001, por secuestro.

Esta es la tercera vez que “El Paisa” no atiende los llamados de este sistema de justicia.

En julio no compareció ni envió abogado para la diligencia de apertura del caso 001, en septiembre no envió informe sobre ese mismo caso, por lo que en octubre la JEP inició el inicidente de verificación del cumplimiento, sobre el cual la justicia transicional no se ha pronunciado todavía.