Eln patrulló a una cuadra del Ejército en Norte de Santander

El alcalde de esa población, Dimar Barbosa, expresó que no es la primera vez que ocurren este tipo de hechos y, por el contrario, es una acción frecuente. “Resulta un poco extraño porque un grupo armado pasa por las calles, pero las órdenes están dadas a la Policía Nacional para que patrulle. Yo no puedo estar con un fusil con ellos patrullando las diferentes localidades, ellos ya tienen unos direccionamientos no solo por parte mía, sino de sus jefes, de sus superiores, para estar pendientes de la seguridad y convivencia de nuestros habitantes, ellos saben y entienden cuáles son sus obligaciones constitucionales”, expresó el mandatario.