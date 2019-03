En el Ejército también hay héroes de cuatro patas

El 27 de enero, dos pelotones del Ejército, de la Fuerza de Despliegue Rápido N°3, buscaban un sitio para pasar la noche en zona rural del municipio de San Calixto, Norte de Santander. Cuando se encontraban asegurando la zona, el soldado profesional Diego Montenegro Benavides, envió a su fiel amigo Iker, un Pastor Velga de 4 años, a revisar un sector para descartar la presencia de explosivos, infortunadamente el canino detectó uno y cuando se iba a sentar para dar la señal lo activó. “Fueron minutos eternos, de inmediato llegaron los enfermeros del pelotón para estabilizar a Iker, él en el desespero intentaba pararse, pero había perdido una de sus patas, nos tocó asegurar un cerro para que pudiera ser evacuado y gracias a Dios así fue y está vivo”, narró el soldado Montenegro, quien aún confiesa estar golpeado por lo que le pasó a su perro. “Ese explosivo estaba en un camino usado por la comunidad, por nosotros, Iker salvó muchas vidas, pero perdió su patica”, agrega. Por fortuna la historia de Iker está por cambiar, el Ejército se niega a dejar en el olvido a este Pastor Belga y hace todo lo posible para que pueda recuperar, con una prótesis, la pata que perdió. Para esto se comunicaron con Animal Fix, una empresa dedicada a soluciones quirúrgicas y de movilidad animal. Tatiana Ríos, cofundadora, explicó que después de ser contactados por el Ejército, se organizó todo para mirar qué procedimiento aplicar con Iker. “Hace una semana nos contaron lo que le pasó a Iker. Le quieren dar una segunda oportunidad, calidad de vida y eso nos anima mucho, porque se trata de héroes, perros que dan todo por salvar vidas, es la primera vez que trabajamos con un canino militar y eso nos da mucho orgullo”, comentó Tatiana. Explicó que lo que sigue es que a Iker se le tomarán unas medidas para mirar si se puede proceder con una prótesis. “Se le hará un molde en donde le falta la pata, ahí determinamos si tenemos una longitud adecuada del muñón para ver si le sirve una prótesis. Si no es viable, la otra solución es hacer un arnés para estabilizar columna y cuello”, afirmó Tatiana. Mientras esto ocurre, Iker sigue con la compañía de su guía, quien está pendiente de sus curaciones, mientras que desde Catatumbo, los demás soldados que salvó, llaman cada vez que tienen señal para preguntar por el estado de salud del can.

Isy

Ubicó $43.000 millones en droga

El pasado lunes 25 febrero, la Séptima División del Ejército reportó la incautación de más de media tonelada de cocaína avaluada en 43.000 millones de pesos en la región de Urabá y todo esto fue gracias a Isy, una Labrador dorada de dos años que gracias a su potente olfato, logró ubicar el alcaloide en un terreno bastante complicado. Ese día las tropas, gracias a la información suministrada por la red de cooperación ciudadana, llegaron a un sector conocido como Coquitos ubicado en el corregimiento Nueva Colonia del municipio de Turbo. Allí se encontraron con una vasta plantación de plátano y banano. En el grupo iban dos caninos, entre ellos Isy, que le tocó esperar su turno debido a que el otro perro fue enviado primero a revisar la zona para ver si ubicaba la droga. Luego de varios minutos, el primer animal lucía un poco desorientado y fue ahí cuando Isy entró en acción con su guía, quien le empezó a señalar diferentes puntos. Curiosamente, la perra se paró en un sector y comenzó a ladrar, no era la señal tradicional de haber encontrado algo (se deben sentar), por esa razón los soldados pensaron que había alguien allí y realizaron una maniobra de seguridad pero no encontraron a nadie, por lo que resolvieron remover la tierra en el punto donde Isy ladró. En efecto, en ese lugar fueron encontradas varias canecas, pero ninguna de ellas contenía droga, en su interior había pulpa de guayaba. El guía de Isy no se desanimó y alentó a su compañera a seguir buscando y tras unos minutos de recorrer el terreno, dio la señal y se sentó. De nuevo, los soldados empezaron a cavar y encontraron un depósito más grande que el anterior, sin embargo antes de llegar a este se toparon con gran cantidad de excremento, todo era para desorientar el olfato de los perros, sin embargo el de Isy fue superior y se logró el objetivo: al sacar estas otras canecas, que también tenían un poco de pulpa de guayaba, los soldados dieron el positivo: había droga. Poco a poco sacaron más de 580 bloques o ladrillos de clorhidrato de cocaína que el Clan del Golfo tenía listos para exportar a Centroamérica.