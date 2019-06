“Falta contar más cómo va la paz”: director Fondo Europeo para la Paz

Desde diciembre de 2016, la Unión Europea hizo oficial su ayuda económica al proceso de paz colombiano con el denominado Fondo Europeo para la Paz en el que 20 estados, entre los que se encuentra Chile como único estado latinoamericano, han invertido 120 millones de euros para apoyar los proyectos productivos y la reincorporación a la vida civil de los excombatientes de las Farc.

A la fecha, el Fondo Europeo para la Paz ha logrado impacto en 25 proyectos productivos en 74 municipios de 16 departamentos del país. Además, brinda apoyo a 7.800 pequeños productores para el desarrollo agrícola y a 338 exFarc a través de proyectos de economías solidarias.

EL COLOMBIANO conversó con Francisco García, jefe de la cooperación de la Unión Europea para Colombia y encargado del fondo, quien explicó, entre otras cosas, cómo está la inversión con el actual gobierno de Iván Duque.

¿Qué visión hay desde Europa de la implementación de los Acuerdos de Paz y del dinero que envían desde ese continente para este fin?

Tenemos una visión muy positiva, a parte de todos los resultados que se han logrado con nuestra inversión desde el Fondo Europeo para la Paz, siete mil familias involucradas, mejorando sus negocios, proyectos con los excombatientes en todos los ETCR, mil familias que mejoran su acceso a créditos, esos pueden ser números, pero nosotros afortunadamente estamos en los territorios y podemos ver la realidad de la construcción de la paz. Yo he estado en sitios donde los excombatientes se juntan con los militares para construir con el material que pone la Unión Europea. Hay que estar en el territorio, en los sitios aislados para conocer que eso es la paz.

Precisamente sobre eso. ¿Qué falta para que en las ciudades, donde la opinión está tan dividida sobre los acuerdos de paz, se conozca más de todo esto?

Primero hace falta tiempo y segundo más esfuerzos en contar todo lo que está pasando. Yo no creo que ningún colombiano esté polarizado sobre esto, lo ha dicho el presidente Duque, con la paz estamos todos. Los temas de Política son otra cosa, pero lo que pasa en los territorios, son los que nadie duda y como todos los procesos de paz en el mundo, incluido el mío, España con Eta, ese proceso cambió cuando cambió la sociedad, cuando dijeron nunca más, queremos es paz.

Sobre la inversión que han hecho desde Europa, ¿hay cosas que no se han logrado cumplir y que pongan en riesgo futuras inversiones?

Solo tenemos un 7% de objetivos que no se han logrado cumplir, es muy poco comparado con otros proyectos normales en el mundo. Aquí trabajamos en sitios muy difíciles donde por ejemplo algunas de nuestras beneficiadas han sido desaparecidas por el narcotráfico este año, muchos han sido amenazados, confinados, desplazados, entonces son circunstancias más difíciles para trabajar que cuando uno quiere hacer una carretera en otro sector más tranquilo. Pero en ese 7% se tomarán medidas para nuestros proyectos tengan resultados.

Aunque los resultados que presentan son positivos, ¿Cómo se trabaja en las regiones donde el conflicto sigue vivo, donde hay ETCR amenazados por otros grupos ilegales?

Toda construcción de paz es un proceso, la Unión Europea tiene un enviado especial para la paz que fue viceprimer ministro de Irlanda, uno de los que negoció la paz allá y él dice que en su país 20 años después del acuerdo de Viernes Santos seguimos teniendo problemas de implementación de entendimiento de lo que dice nuestro acuerdo de paz que son seis y no 300 como el de Colombia, pero a ningún irlandés se le pasaría por la cabeza volver a la situación que se tuvo en esa época. Entonces el secreto es que cada día se debe estar un poquito mejor que el día anterior, acá no vamos a acabar con el narcotráfico, con los grupos armados, con el Eln en dos días, pero se ha hecho mucho a lo que era Colombia hace cinco años.

Ahora decías que la política es otra cosa, ¿pero esa política desestabiliza las intenciones de la Unión Europea con la inversión a la paz?

Todos los procesos políticos son así, la gente tiene derecho a tener sus opiniones y para eso Colombia es una democracia representativa con un poder ejecutivo uno legislativo y uno judicial. En España también había polarización sobre el proceso de paz, en Irlanda también, porque la gente tiene sus propias ideas. Los europeos creemos que esto es un paso adelante.

¿Para el Fondo Europeo para la Paz el Gobierno del presidente Iván Duque es una prenda de garantía?

Los temas que tiene el fondo es uno de los pocos donde han consenso. Que un excombatiente dejara sus armas y esté dispuesto a trabajar por su futuro no tiene oposición al igual que fomentar la presencia del Estado en todos los territorios. El que hay que superar las iniquidades es una política del presidente Duque, entonces nosotros desde el primer día hemos estado muy alineados y trabajando codo a codo con el Gobierno. Nosotros estamos acá para que el Gobierno nos diga dónde les somos útiles, venimos a poner una gotita de arena en todo lo que está haciendo el Gobierno en temas de reincorporación y desarrollo rural.

¿Hasta cuándo se puede hablar del Fondo Europeo para la Paz?

Ahora mismo tenemos 125 millones de Euros y esperamos que para finales de este año tener 100 de esos 125 en curso ya. El fondo tal y como esta ahora terminaría en 2020 que es cuando se terminarían de aprobar proyectos, si en ese momento vemos que esto es de utilidad, estoy seguro que los 19 países europeos más Chile que son los miembros de este fondo van a querer continuar.

Acá se sabe que la corrupción es bastante alta. ¿Ustedes se blindan de esto y se aseguran que los dineros aportados para el fondo sean administrados por ustedes mismos y no por terceros?

Somos la Unión Europa y si pecamos de algo es de demasiados controles. Todos los años hacemos una auditoria externa y me vigilan a mi, de cómo he manejado los dineros de ese fondo. Esos dineros se han destinado a 25 proyectos que implementan estados miembros de la Unión Europea, organizaciones internacionales, Ong europeas y el mismos Estado colombiano me reportan a mi cómo han invertido el dinero que les hemos dado y a todo eso se le hace una auditoría y una evaluación independiente de los logros que se deben cumplir.

125 millones de euros. ¿Puede crecer esa cifra, hay estados que quieren unirse?

Hay Estados que ya están en el fondo y que anunciaron que van a poner más dinero y hay otros Estados de la Unión Europea que quieren ingresar al fondo porque están viendo los resultados, no solo del fondo, están viendo los resultados del proceso de paz en Colombia.

¿Se puede saber cuáles son esos países?

No, aún no porque todavía no se han aprobado y vamos a dejar que el anuncio lo hagan ellos.