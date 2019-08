El labriego que llamó la Jep y no fue guerrillero

Salió de prisión por la amnistía pactada en La Habana para todos aquellos que hubieran empuñado las armas, pero no porque la justicia hubiera reconocido que él no es “el Becerro”, como lo certificó el ente investigador.

Ni esta muerte ni la certificación (radicado 2162) a la que tuvo acceso EL COLOMBIANO, firmada por el Fiscal 22 de derechos Humanos, Gonzalo Alirio González Gómez el 14 de mayo de 2015, en la que se logra leer: “...para este despacho estos medios de prueba demuestran que Gilberto de Jesús Torres Muñetón no es el mismo comandante del frente 57 de las Farc...”, lograron sacarlo de la cárcel, por el contrario, su angustia se incrementó y pasó 13 años encerrado, degustando el sabor amargo de una condena que, asegura, no tenía qué pagar.

Como sucede con todos los presos, los días en la cárcel para don Gilberto se hicieron interminables. Por su celda aparecieron abogados, fiscales y hasta periodistas para constatar que este “Becerro”, el que tenían encerrado, no tenía relación con el que continuaba vivo en las selvas de Chocó. En esas pesquisas solo los abogados y periodistas lograron notar que lo único que tenían en común don Gilberto y el comandante guerrillero, era la desgracia del mismo nombre y unos aros de plata que le enmarcaban a ambos sus dientes, porque su contextura delgada no congeniaba con la gruesa y morena de aquel comandante que logró escabullírsele en la espesa manigua chocoana más de una vez a las autoridades.

La carta con la que don Gilberto insiste en demostrar su inocencia está escrita en una hoja de cuaderno con lapicero azul y tiene fecha del 8 de julio de 2019. “Manifiesto mi voluntad de acogerme a los beneficios jurídicos que me brinda la JEP, no porque sea guerrillero de las Farc, fui víctima de un sucio montaje de la Fiscalía...”, dice la misiva. En su epístola, don Gilberto solicita estudiar su caso lo más rápido posible.

La Corporación Solidaridad Jurídica acompañó el caso del labriego y en el acta aparece que fue reseñado por el comandante “Ariel” del frente 18 como “reconocido colaborador”, y se incluyó que está sindicado por los delitos de rebelión y terrorismo.

Carmen Eliza Bonilla, la abogada de la Corporación que acompañó el caso del labriego, explicó que desde esta entidad ofrecieron la ayuda para adelantar el proceso, pero se limitaron solo a mirar que estuviera en listas de Farc, y no se percataron de que la Fiscalía había desestimado las pruebas que lo sindicaban de ser un comandante de las Farc.

“No es ‘el Becerro’ pero estaba preso por esos procesos, y por eso se le solicitó al señor su libertad condicionada. Nosotros los abogados solo nos guiábamos por la listas que entregaban, no éramos los que avalaban esas personas. Uno va solo a la defensa jurídica”, expresó la jurista.

La abogada agrega que para Torres es más fácil demostrar en libertad que no es quien se le señala y no ha cometido esos delitos, que quedarse en la cárcel esperando una decisión de la justicia ordinaria que, en tanto tiempo del proceso, no pudo demostrar que ni empuñó las armas ni estuvo en Urabá y Chocó.

Ante la acusación, don Gilberto responde que en esos parajes se hace lo que digan los armados. “Hasta mi finca llegaba la guerrilla y me decía que le prestara las bestias (mulas) para subir una remesa. Yo les decía que mejor yo se la llevaba porque ellos no sabían tratar a los animales. Si llegaba un guerrillero a su tienda usted tenía que venderle, usted no podía decir que no a nada que ellos impusieran o pidieran porque de lo contrario le tocaba irse o lo sacaban, o en casos más graves, lo mataban”, cuenta.

La pesadilla de llevar el mismo nombre de un comandante guerrillero, y en consecuencia ser condenado por esto, es un error que las mismas Farc han señalado en distintas ocasiones.

¿Un error en la justicia?

Pastor Alape, quien en sus épocas de comandante de Farc tuvo cercanía con el frente 57 en Chocó y ahora hace parte del Consejo Nacional de Reincorporación, aseveró a EL COLOMBIANO que el caso de don Gilberto es una injusticia “a todas luces”.

“Ese señor estuvo en la cárcel cuando estábamos en los diálogos y le dijimos al Gobierno: ‘Vea estas son las injusticias del sistema de justicia’. Él salió de prisión no porque fuese indultado por ser de Farc sino por el proceso mismo”, expresó Alape.

Durante los diálogos y desde Cuba, el exjefe guerrillero, negociador y ahora senador “Carlos Antonio Lozada”, aseguró que el caso de Gilberto “es un caso de homónimos que comenzó siendo una confusión. ‘Gilberto Torres’ fue el seudónimo escogido por José David Suárez, al momento de ingresar a las filas de las FARC-EP. Una elección hecha al azar, vaya uno a saber por qué”.

Sin saber que le depara el destino, por ahora don Gilberto solo piensa en retornar a su parcela en El Aro. Dice que su esperanza está puesta en ese pedazo de tierra que un día por la violencia tuvo que abandonar. No tiene nada allí. Las cabezas de ganado se las robaron los paramilitares cuando masacraron a 17 personas en octubre de 1997, y los muros de su casa se los devoró la naturaleza implacable.

Llegó a Medellín después de jornalear en una finca. Trajo una maleta con ropa, unos pocos corotos en una caja de cartón y 20 mil pesos. Con tan poco quiere volver a reconstruir sobre los vestigios que dejó a su paso el vertiginoso accionar de la guerra .