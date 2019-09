Grannobles trabaja ahora con Márquez y Santrich

En más de una ocasión alias “Grannobles” estuvo en la mira de la cúpula de las Farc. En 2009, según audios interceptados por el Ejército, su propio hermano informó de la insubordinación del jefe guerrillero. “En mi opinión no regresa al frente 10, por los delitos y faltas cometidas nos toca aplicar el reglamento disciplinario. Con el Bloque Oriental tiene comunicaciones, pero no consulta y el conjunto de esta dirección desconoce cantidad de hechos”. Cano habría ordenado el regreso de jefes guerrilleros que estaban en Venezuela, pero Grannobles no obedeció.