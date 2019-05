Ituango y la oscuridad que no desaparece

Esa persona se refiere a que la mayoría de habitantes de Ituango saben o están conscientes de que en las veredas sigue una disputa armada, que desde allí siguen llegando cuerpos de personas asesinadas, que por las vías rurales no se puede transitar en horas de la noche, que al comercio lo tienen extorsionado, y que llegaron nuevos ilegales que quieren aprovecharse de ese temor presente en quienes saben lo que vivieron en épocas anteriores.

Sin embargo, las apariencias engañan. Aunque lo esencial, lo cotidiano, funciona, el fantasma del conflicto y la amenaza de grupos armados ilegales no los dejan en paz.

Dicen los habitantes de Ituango: “en río revuelto, ganancia de pescadores”, y se refieren con el pago obligado de la extorsión que los acosa a diario.

La presencia de varias estructuras delincuenciales (según el Ejército, son al menos cuatro: disidencias de las Farc, Clan del Golfo, los Caparros y la delincuencia común) genera confusión entre las personas, por lo que cualquier llamada en la que se pida dinero “para colaborar con la causa” deja entre la espada y la pared a quienes están en el sector comercio y ganadero.

A esto se le suma, según lo confirma el Gaula de la Policía Antioquia, las llamadas extorsivas que se hacen desde las cárceles ubicadas por fuera del departamento. Se están aprovechando del temor de las personas de Ituango, las llaman y se hacen pasar por integrantes de los grupos que delinquen en la zona.

“Nosotros logramos detectar a finales del año pasado y principios de este que están haciendo llamadas de carácter extorsivo desde centros penitenciarios a nivel nacional y hay que decirlo, de cárceles que no están en Antioquia. Esta gente se hace pasar por integrantes de los grupos de ‘Cabuyo’, ‘Ramiro’ y el ‘Mocho’ que son algunos de los cabecillas de las estructuras ilegales”, explica un oficial del Gaula.

En boca de muchos se dice que hasta los candidatos a la alcaldía de Ituango han tenido que pagar extorsión, que son bastantes los que han caído en las llamadas, pero la Policía dice que sobre los candidatos no tienen denuncias. Lo que sí es un hecho, es que las extorsiones telefónicas no paran.

Andrés Buitrago* aprovecha que su negocio está solo para conversar con EL COLOMBIANO sobre lo que pasa con él y el de varios de sus colegas. Afirma que ya la situación estaba bien complicada como para tener que sumar el pago a los delincuentes.

“Este año me han llamado hasta dos veces por mes, se identifican como uno de los grupos de acá y me piden dinero, pero yo no les paro bolas”, afirma. Sin embargo, confiesa que es diferente cuando los mandan a citar en alguna vereda, “ahí la cosa es a otro precio”, asegura.

“Depende del negocio, piden hasta 100 millones de pesos anuales, lo que pasa es que muchos entran a negociar y llegan a un acuerdo. Si a mí me llegan a citar, me toca decirles que vengan por las sillas y mesas. Mi negocio a duras penas me da para sobrevivir”, añade el comerciante.

Arnolfo Rueda* logró reducir una extorsión de las disidencias de las Farc de 10 millones a un millón el año pasado, y aunque dice que este año no lo han llamado para la famosa reunión, si confirma que las llamadas extorsivas son pan de cada día, “pero yo ya estoy muy curtido como para creerle a esos. Uno va y se asesora con la Policía y nos damos cuenta que las llamadas vienen de otra ciudad”.

Sin embargo, para Rodolfo, el problema está en que ahora son tantos grupos ilegales los que están en el municipio que la confusión reina y por eso el riesgo es latente de que sí se trate de una real extorsión.

“Siempre será más fácil negociar con uno que con varios. Antes sabíamos que era el frente 18 de las Farc y pues tocaba negociar, ahora no sabemos nada”, argumenta.

Sobre las llamadas, el Gaula de la Policía Antioquia explica que los delincuentes que están en las diferentes cárceles tienen gente especializada en conseguir base de datos de los municipios e incluso hacen llamadas a las alcaldías en las que se hacen pasar por instituciones del Gobierno y piden teléfonos de asociaciones de comerciantes o de personas específicas.

“Así, poco a poco comienzan a obtener los teléfonos que necesitan. Es que tienen todo el tiempo del mundo metidos en una cárcel, además, hay gente desde afuera que ayuda con las bases de datos”, añaden desde la Policía.