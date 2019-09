“Iván Márquez” no refundó las Farc

Según Márquez, el video fue grabado en Inírida, Guaviare, fortín de alias Jhon 40, uno de los jefes disidentes. Sin embargo, el ministro de Defensa, Guillermo Botero , aseguró que la grabación no se hizo en el país y presumió que la locación está en Venezuela.

Estas conversaciones no han dado frutos. Una muestra es que ninguno de los comandantes de las disidencias existentes apareció en el video, aunque Márquez aseguró que “buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del Eln y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas que tremolan patria para todos”.

La Fundación Paz y Reconciliación publicó esta semana un informe en el que advirtió de una posible alianza entre la disidencia política encabezada por Márquez, quien fue el jefe negociador de las Farc, y la disidencia armada de “Gentil Duarte”. “Llevaría a pensar que nazca una nueva guerrilla”, explicó dos días antes de que surgiera la nueva disidencia Ariel Ávila, subdirector de esa fundación.

Sin embargo, el Gobierno negó de tajo que se tratara de un segundo hervor de las Farc: “son organizaciones criminales narcotraficantes, no son más que eso: narcotraficantes. Aquí no hay ninguna nueva guerrilla ni mucho menos”, dijo Botero.

Con esta afirmación, el Gobierno no tendría que disponer de reformas para combatirlos, ya que al catalogarlo como guerrilla debería incorporar el Derecho Internacional Humanitario, lo que sería dispendioso y demorado, con la directiva que está activa para los Grupos Armados Organizados sería suficiente. (Ver paréntesis)

Para Gustavo Duncan, experto en crimen organizado y docente de la Universidad Eafit, no es muy claro cuál será el papel de este nuevo grupo en la orquesta armada, porque las disidencias están más dedicadas al narcotráfico y a la extracción de rentas ilícitas que a la lucha de clases.

De acuerdo con el profesor Alejo Vargas, del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional, los grupos rearmados que están regados por el país son apéndices de los carteles del narcotráfico y no tienen ninguna lucha, a excepción de la gente de “Gentil Duarte” y el nuevo grupo de Márquez.

Pero Víctor de Currea Lugo, analista del conflicto armado y promotor de la plataforma Defendamos la Paz, explicó que lo degradados que estén los grupos residuales no implica que no puedan conformar una guerrilla. “En las Farc también había frentes muy narcotizados, eso no sería algo nuevo”.