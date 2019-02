Jep sale al paso a la Fiscalía y dice que no habrá impunidad

Este martes, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, le salió al paso al fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien le hizo llegar una carta al Presidente de la República con algunos reparos de la Ley Estatutaria de la JEP.

En la misiva, el fiscal manifestó sus reparos sobre cuatro puntos de la Ley que a su modo de ver pueden permitir la impunidad de ser sancionados por el presidente.

En respuesta a ese pronunciamiento, la presidenta de la JEP consideró: ”Debo manifestar que no habrá impunidad, precisamente el modelo y la Jurisdicción en concreto fue diseñada para garantizarles a las víctimas y al país que no habrá impunidad que no se incumplirán los compromisos en la materia y que se sancionará a quienes hayan cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto”.

Linares expresó que, contrario a lo dicho por el fiscal, no hay ambigüedades en la aplicación de la ley. La competencia de la Jurisdicción abarca solo los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. “Los delitos que se cometan después de esa fecha son competencia de la jurisdicción ordinaria”, explicó.